Billige Chip-Aktien? Wieso das KGV täuscht
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Kein Sektor läuft in diesem Jahr so gut wie Halbleiter. Trotzdem scheinen die Aktien billig zu sein. Wieso du hier dem scheinbar niedrigen KGV misstrauen solltest.
Quelle: Adobe.com/metamorworks
Alle stürzen sich auf Halbleiter-Aktien, und ihre Bewertungen … sinken? So ist es tatsächlich. Jedenfalls nach gewissen Metriken. Selbigen zufolge sind Chip-Titel sogar so günstig wie die Langweiler-Aktien aus dem Gesundheitsbereich.
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