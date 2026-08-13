Aktien-Bewertung

Billige Chip-Aktien? Wieso das KGV täuscht

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Kein Sektor läuft in diesem Jahr so gut wie Halbleiter. Trotzdem scheinen die Aktien billig zu sein. Wieso du hier dem scheinbar niedrigen KGV misstrauen solltest.

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In einer Fabrik für Chips.
Quelle: Adobe.com/metamorworks
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Alle stürzen sich auf Halbleiter-Aktien, und ihre Bewertungen … sinken? So ist es tatsächlich. Jedenfalls nach gewissen Metriken. Selbigen zufolge sind Chip-Titel sogar so günstig wie die Langweiler-Aktien aus dem Gesundheitsbereich.

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