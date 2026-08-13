Börsen erneut im Plus - Bilanzen im Fokus

Frankfurt, 13. Aug (Reuters) - ⁠Starke Konzernbilanzen haben die europäischen Börsen am Donnerstag erneut gestützt. Der Dax und der EuroStoxx50 notierten gegen Mittag jeweils rund ein halbes Prozent höher bei 26.472 und 6571 Punkten. "Die Investoren setzen darauf, dass sich die gestiegenen Energiepreise nicht in Inflationsszenarien zeigen, sondern von den Unternehmen weggedrückt werden und sich die Konjunktur mit wieder konsumfreudigeren Verbrauchern weiter erholen wird", erläuterte Andreas Lipkow, Chefanalyst beim Broker CMC Markets.

Gefragt nach ‌positiv aufgenommenen Quartalszahlen waren unter anderem die Titel von Thyssenkrupp, die nach anfänglichen Verlusten ins Plus drehten und um fast drei Prozent zulegten. Für gute Stimmung sorgten auch Kursgewinne bei kleineren Unternehmen. Die Aktien von Sixt, Secunet und Ottobock stiegen ⁠nach Vorlage der ⁠Ergebnisse um rund 1,5 bis mehr als vier Prozent. An der Börse in Amsterdam schossen die Titel des Fintech-Unternehmens Adyen nach einer Prognoseerhöhung um 15 Prozent nach oben. In Kopenhagen legten die Anteilsscheine des dänischen Schmuckanbieters Pandora nach Zahlen um knapp drei Prozent zu.

ZINSERHÖHUNG WIRD AUSGEPREIST

Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners verwies zudem auf die Nachwirkungen des positiv aufgenommenen US-Inflationsberichts vom Mittwoch. "Eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im September wird von den Börsen jetzt zunehmend ausgepreist", sagte der Experte. "Die gestrigen Inflationsdaten haben die Börsen ‌hier nachhaltig beruhigt." Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im kommenden Monat wird an den ‌Geldmärkten nun auf 40 Prozent geschätzt, nach 54 Prozent vor einer Woche. Abnehmende Wetten auf eine baldige Zinserhöhung der US-Notenbank Fed setzten der US-Währung zu. Der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent auf 99,92 Punkte.

Nach Einschätzung von Commerzbank-Analyst Michael Pfister sollte die datengetriebene Volatilität beim Dollar nicht lange ⁠anhalten. Der Marktfokus dürfte sich schon bald wieder auf die Aussagen der Fed-Offiziellen und die Verhandlungen im Nahen Osten verlagern, schrieb ‌er in einem Kommentar. Entscheidend für den Dax ist laut dem ⁠Consorsbank-Experten Stanzl, ob nach den Gewinnmitnahmen vom Mittwoch genügend neue Käufer am Markt aktiv werden, die ihn auf weitere Höchststände treiben. Hinter der jüngsten Rekordjagd an den Börsen in Europa und in den USA steckt laut Experten mehr als nur die Reaktion auf starke Konzernbilanzen. Zunehmend treibe die Angst, den Anschluss zu verpassen, die Kurse nach ‌oben.

ÖLPREIS GIBT NACH

Für gute Stimmung sorgten auch die jüngsten Konjunkturdaten. Nach ⁠zuvor vier Zuwächsen in Folge verharrte die Gesamtproduktion der ⁠Unternehmen in der Euro-Zone im Juni zwar wie erwartet auf dem Vormonatsniveau, wie das EU-Statistikamt Eurostat mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich jedoch ein minimales Plus von 0,1 Prozent. Hier hatten die von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Ökonomen einen Rückgang um 0,8 Prozent erwartet.

Am Ölmarkt setzten Spekulationen auf eine schwächere Nachfrage den Preisen zu. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und das US-Leichtöl WTI verbilligten sich um jeweils rund 1,5 Prozent auf 87,69 und 82,03 Dollar je Fass (159 Liter). Die US-Rohölvorräte sind zuletzt überraschend angestiegen und die OPEC sowie die Internationale Energieagentur haben ihre Verbrauchsprognosen in diesem Jahr gesenkt. Einen allzu deutlichen Preisrückgang erwarten Experten wegen der festgefahrenen Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA allerdings nicht. Knackpunkt ist vor allem die Straße von ⁠Hormus. Die Meerenge, durch die vor dem Iran-Krieg ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssiggaslieferungen transportiert wurde, ist seit Monaten weitgehend gesperrt.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)