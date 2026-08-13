Düsseldorf, ⁠13. Aug (Reuters) - Dank der ungebrochen starken Nachfrage nach seinen bequemen Korksandalen hat der Schuhhersteller Birkenstock seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. 2026 ‌werde nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 15 Prozent und ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) von ⁠mindestens ⁠710 Millionen Euro erwartet, teilte das in New York börsennotierte Traditionsunternehmen am Donnerstag mit. Im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal stieg der Umsatz währungsbereinigt um 15 Prozent auf 720 ‌Millionen Euro. Der Nettogewinn sank ‌zwar um 15 Prozent auf 110 Millionen Euro. Das lag jedoch an einmaligen Kosten im ⁠Zusammenhang mit einem Aktienrückkauf und einer Refinanzierung.

"Wir ‌haben im dritten Quartal ⁠eine außergewöhnlich gute Leistung erbracht und einmal mehr die Stärke unserer Marke unter Beweis gestellt", erklärte Firmenchef Oliver Reichert. ‌Das Wachstum sei ⁠von allen Regionen getragen ⁠worden, wobei das Direktkundengeschäft über eigene Läden und das Internet überdurchschnittlich zugelegt habe. Als Zeichen der Zuversicht habe das Unternehmen im abgelaufenen Quartal Aktien im Wert von 230 Millionen Euro zurückgekauft.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)