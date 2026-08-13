London, 13. ⁠Aug (Reuters) - Die britische Wirtschaft hat im zweiten Quartal an Schwung verloren. Das Bruttoinlandsprodukt legte von April bis Juni um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu, wie das Statistikamt ONS ‌am Donnerstag zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Im ersten Vierteljahr hatte es noch zu einem Plus von 0,6 Prozent ⁠gereicht. Trotz ⁠der Abschwächung wuchs die britische Wirtschaft damit doppelt so schnell wie die deutsche. "Wir haben in diesem Jahr das schnellste Wachstum in der G7 gesehen", ordnete Finanzminister John Healey das Ergebnis ein und verglich es mit den sieben ‌wichtigsten Industriestaaten (G7). "Aber wir müssen jetzt nachlegen."

Für ‌das starke Abschneiden sorgte nicht zuletzt der Juni: In dem Monat wuchs das Bruttoinlandsprodukt um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat. ⁠Als Gründe nannten die Statistiker die zeitweise gesunkenen Ölpreise infolge ‌einer Waffenruhe im Iran-Krieg, den ⁠Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft sowie das Sommerwetter.

Das Frühjahrsquartal war auch geprägt von der Unsicherheit über den Machterhalt des damaligen Premierministers Keir Starmer, der schließlich im Juli zurücktrat. ‌Sein Nachfolger Andy Burnham ⁠hat erklärt, seine Regierung werde ⁠vor dem Hintergrund einer "schwierigen finanziellen Lage" die Kosten für Unternehmen senken. Zudem versprach er, die Haushalte bei den hohen Lebenshaltungskosten zu entlasten.

Ökonomen erwarten allerdings, dass der Krieg im Iran im weiteren Jahresverlauf das Wachstum der britischen Wirtschaft stärker bremsen wird, da steigende Energiepreise die Unternehmen und die Haushalte belasten. Eine aktuelle Unternehmensumfrage deutete jedoch darauf ⁠hin, dass der dominierende Dienstleistungsbereich auch im Juli noch wuchs.

(Bericht von William Schomberg, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Thomas ‌Seythal)