Cisco liefert, mit der Aktie schwächer | Cerebras, Coherent unter Druck.

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Der Dow Jones startet freundlich in den Handel, nachdem auch die Erzeugerpreise für Juli auf eine weitere Abkühlung der Inflation hindeuten. Zusammen mit den bereits moderateren Verbraucherpreisen und dem schwachen Juli-Arbeitsmarkt nimmt das den Renditen etwas Druck und reduziert das Risiko einer Zinsanhebung der Fed im September. Der Nasdaq sieht dennoch Druck. Gute Zahlen sind nicht automatisch gut genug. Cisco, Coherent und Cerebras übertreffen die Erwartungen und geben jeweils einen besseren Ausblick, werden aber trotzdem verkauft. Cisco spricht sogar von einem „Networking Supercycle“, nachdem die Produktaufträge um 35 Prozent gestiegen sind und allein von Hyperscalern KI-Aufträge über 4 Milliarden US-Dollar eingingen. Coherent profitiert massiv vom Wechsel der KI-Rechenzentren von Kupfer zu optischen Verbindungen und liefert ebenfalls Zahlen und Ausblick über Konsens. Außerhalb der USA sorgt Lenovo mit einem Umsatzsprung von 43 Prozent und einem Wachstum von 98 Prozent im Infrastrukturgeschäft für ein Ausrufezeichen, während Birkenstock den Jahresausblick für Umsatzwachstum und EBITDA anhebt. Analystenseitig erhöht JPMorgan das Kursziel für Microsoft auf 625 US-Dollar und sieht KI als zentralen Treiber einer Wachstumsbeschleunigung bei Azure und Microsoft 365.



00:00 Intro

00:24 Überblick: Uneinheitliche Tendenz

01:51 Erzeugerpreise : Dynamik lässt nach | Anleihemärkte & Zinsen

05:02 Japan: Kurzfristige Zinsanhebung | hohe Erzeugerpreise

06:10 Cisco | Cerebras | inkl. Analysten

12:12 China: Lenovo | JD.com

13:33 Außerhalb Tech: Tapestry | Dillarts | Birkenstock

15:43 Meldungen: Anthropic | Google | IMB | Token Preise u.v.m.

19:57 Analysten: Microsoft | Mongo DB | Intuit | Salesforce

21:17 EU Verpackungsverordnung



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