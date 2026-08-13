DAX® - 15. Allzeithoch in 2026
HSBC · Uhr
15. Allzeithoch in 2026
Die zwischenzeitlichen Kursgewinne musste der DAX® gestern im späten Handel wieder abgeben. Zuvor erreichte das Aktienbarometer allerdings erneut ein neues Rekordhoch (26.574 Punkte) – es war das 15. Allzeithoch in diesem Jahr. Obwohl der RSI den überkauften Bereich wieder verlassen hat – und damit ein temporäres Ausstiegssignal liefert –, dürften die deutschen Standardwerte heute einen erneuten Rallyversuch starten. Übergeordnet gilt weiterhin das aus dem „rounding bottom“ abgeleitete Kursziel von 27.000 Punkten plus. Nach Süden stellen dagegen das jüngste „swing low“ bei 26.246 Punkten eine erste Unterstützung dar. Wesentlich wichtiger sind allerdings die Nackenlinie des oben angeführten „rounding bottom“ (25.900 Punkte) sowie die bekannte Ausbruchszone des Jahres 2026 bei rund 25.500 Punkten. Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) zeigt im Vergleich zur Vorwoche einen nahezu unveränderten Bärenanteil (37,9 %) unter den US-Privatanlegern, während der Bullenanteil (34,7 %) leicht sank. Insgesamt halten sich beide Lager in etwa die Waage. Die Sentimentdaten stehen einer Fortsetzung des jüngsten Aufschwungs also nicht entgegen.
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Die zwischenzeitlichen Kursgewinne musste der DAX® gestern im späten Handel wieder abgeben. Zuvor erreichte das Aktienbarometer allerdings erneut ein neues Rekordhoch (26.574 Punkte) – es war das 15. Allzeithoch in diesem Jahr. Obwohl der RSI den überkauften Bereich wieder verlassen hat – und damit ein temporäres Ausstiegssignal liefert –, dürften die deutschen Standardwerte heute einen erneuten Rallyversuch starten. Übergeordnet gilt weiterhin das aus dem „rounding bottom“ abgeleitete Kursziel von 27.000 Punkten plus. Nach Süden stellen dagegen das jüngste „swing low“ bei 26.246 Punkten eine erste Unterstützung dar. Wesentlich wichtiger sind allerdings die Nackenlinie des oben angeführten „rounding bottom“ (25.900 Punkte) sowie die bekannte Ausbruchszone des Jahres 2026 bei rund 25.500 Punkten. Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) zeigt im Vergleich zur Vorwoche einen nahezu unveränderten Bärenanteil (37,9 %) unter den US-Privatanlegern, während der Bullenanteil (34,7 %) leicht sank. Insgesamt halten sich beide Lager in etwa die Waage. Die Sentimentdaten stehen einer Fortsetzung des jüngsten Aufschwungs also nicht entgegen.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
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