Dax höher erwartet - Konjunktur und Bilanzen im Blick

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠13. Aug (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Mittwoch hatte er zunächst ‌ein frisches Allzeithoch von 26.573,50 Punkten erklommen und bröckelte dann um 0,2 Prozent auf 26.331,07 ⁠Punkte ⁠ab. An den US-Börsen trieben optimistische Geschäftsausblicke im boomenden Markt für Künstliche Intelligenz (KI) und ein Rückgang der US-Inflation die Kurse nach oben.

Auf der Konjunkturagenda am Donnerstag stehen die US-Erzeugerpreise. ‌Diese dürften im Juli im ‌Schnitt um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen sein, prognostizieren von Reuters befragte Ökonomen. Im ⁠Juni waren es sogar 5,5 Prozent. Die von ‌den Produzenten erhobenen Preise ⁠gelten als Vorläufer für die weitere Entwicklung der Verbraucherpreise. Zudem stehen die Daten zur Industrieproduktion in der Euro-Zone im Juni und ‌zum Wirtschaftswachstum in ⁠Großbritannien im zweiten Quartal ⁠an. Bei den Unternehmen blicken Anleger unter anderem auf die Bilanzen von RWE, Thyssenkrupp und HelloFresh.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 26.331,07

EuroStoxx50 6.533,99

EuroStoxx50-Future 6.551,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 53.770,27 -0,0%

Nasdaq

S&P 500 7.748,50 +0,3%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.963,15 +0,4%

Hang Seng 25.468,01 +0,1%

(Bericht von Sanne Schimanski und Anika Ross, redigiert von Elke Ahlswede. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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