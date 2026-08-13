Dax rückt weiter vor - Starke Bilanzen stützen

Frankfurt, 13. ⁠Aug (Reuters) - Positiv aufgenommene Konzernbilanzen haben den Dax am Donnerstag erneut ins Plus gehievt. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung knapp ein halbes Prozent höher bei 26.437,35 Punkten. ‌Für gute Stimmung sorgten vor allem Kursgewinne bei den Kleinwerten: Die Aktien von Sixt, Secunet, Ottobock und ⁠Hypoport stiegen ⁠nach Vorlage der Quartalszahlen um knapp drei bis mehr als vier Prozent. Im Dax rückten RWE um ein Prozent vor.

Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners verwies zudem auf die Nachwirkungen des positiv ‌aufgenommenen US-Inflationsberichts vom Mittwoch. "Eine Zinserhöhung der ‌US-Notenbank Fed im September wird von den Börsen jetzt zunehmend ausgepreist", sagte der Experte. "Die gestrigen Inflationsdaten haben die Börsen ⁠hier nachhaltig beruhigt." Die Wahrscheinlichkeit einer geldpolitischen Straffung in ‌den USA wird an ⁠den Terminmärkten derzeit mit rund 35 Prozent bewertet. Zuvor waren es mehr als 50 Prozent.

Entscheidend für den Dax ist laut Stanzl nun, ob nach ‌den Gewinnmitnahmen vom Mittwoch ⁠genügend neue Käufer am Markt ⁠aktiv werden, die ihn auf weitere Höchststände treiben. Hinter der jüngsten Rekordjagd an den Börsen in Europa und in den USA steckt laut Experten mehr als nur die Reaktion auf starke Konzernbilanzen. Zunehmend treibe die Angst, den Anschluss zu verpassen, die Kurse nach oben.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von ⁠Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)