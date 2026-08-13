Vorbörse 13.08.2026

Dax startet um 26.400 Punkte in den Handel

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Der Dax dürfte am Donnerstag bei guten Vorgaben aus Asien wieder näher an seinen Rekord vom Vortag heranrücken. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 26.432 Punkte. Am Mittwochnachmittag war der Dax bis zu 0,7 Prozent auf den Rekordstand von 26.573 Punkten geklettert, bevor es zu Gewinnmitnahmen kam und er den Handel mit einem leichten Abschlag beendete.

Der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 bleiben auf Erholungskurs. Gleichzeitig korrigieren die Ölpreise etwas. Dabei bleibt die Lage in Nahost allerdings weiter unklar. Der Iran widersprach zuletzt wiederholt getätigten Aussagen von US-Präsident Trump, wonach die USA die Kontrolle über die Straße von Hormus hätten.

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USA: Technologie gefragt

Gute Prognosen von Unternehmen aus dem Technologiesektor haben am Mittwoch am US-Aktienmarkt die Stimmung der Anleger im KI- und Halbleitersektor gehoben. Der Nasdaq 100 gewann 0,74 Prozent auf 29.742,60 Punkte. Verhaltener ging es im Leitindex Dow Jones Industrial zu, der mit minus 0,04 Prozent auf 53.770,27 Zähler schloss. Der marktbreite S&P 500 verbuchte einen Zuwachs von 0,26 Prozent auf 7.748,50 Punkte. Die Inflation in den USA war im Juli wie erwartet etwas zurückgegangen. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent. Im Juni hatte die Inflationsrate bei 3,5 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit diesem Rückgang gerechnet. Die Daten halten die Furcht vor steigenden Zinsen in Schach.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones53.719-0,34 Prozent
S&P 5007.728- 0,32 Prozent
Nasdaq 24.442- 0,33 Prozent

Asien: Uneinheitlich

Mit Rückenwind durch US-Inflationsdaten und gute Vorgaben von US-Techwerten haben der japanische Leitindex Nikkei 225 und der Kospi in Südkorea am Donnerstag zugelegt, der Nikkei zuletzt um 1,7 Prozent und der Kospi um 3,7 Prozent. Die Inflationszahlen dämpfen die Erwartung an eine baldige Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed etwas.

In China gewann der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen zuletzt 0,6 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong moderater im Plus notierte.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22566.295+ 1,70 Prozent
Hang Seng25.132+ 0,20 Prozent
CSI 3004.708+0,60 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future124,68- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,16- 0,04 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,67- 0,09 Prozentpunkte
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.08.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
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Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1522- 0,31  Prozent
Dollar in Yen159,41+ 0,45 Prozent
Euro in Yen183,74+ 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent88,81 USD- 0,98 Dollar
WTI82,99 USD- 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR JENOPTIK AUF 48 (47) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT LANXESS AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 13,80 (17) EUR

BERNSTEIN HEBT TKMS AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 125 (76) EUR

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 330 (300) EUR - 'OUTPERFORM'

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR TUI AUF 8,60 (9,20) EUR - 'MARKET-PERFORM'

CITIGROUP SENKT DHL GROUP AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 59 (58) EUR

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Ö
Ölpreis Brent
D
Dow Jones
Siemens
S
S&P 500
N
NASDAQ 100
TKMS
N
Nikkei
Eurokurs (Euro / Dollar)
TUI
Deutsche Post
Lanxess
Ö
Ölpreis WTI
Jenoptik
Euro / Yen (Yenkurs)
$
US Dollar/Japanischer Yen
Citigroup
H
Hang Seng
MSCI
D
DAX (Kursindex)
NASDAQ
IG Group Holdings
Market Ltd.

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