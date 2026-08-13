DAX und Euro Stoxx legen zu, Nikkei schließt leicht schwächer

Der DAX startet am heutigen Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handel und dürfte sich seinem tags zuvor erreichten Rekordniveau wieder annähern. Auch der Euro Stoxx 50 notierte bereits vorbörslich höher. Die US-Börsen signalisieren ebenfalls einen freundlichen Handelsauftakt. Der japanische Nikkei 225 beendete den Handel knapp im Minus.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt des makroökonomischen Kalenders stehen heute die US-Erzeugerpreise. Die Daten gelten als wichtiger Frühindikator für die weitere Inflationsentwicklung und könnten Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank liefern. Anleger achten dabei besonders darauf, ob sich die zuletzt nachlassende Preisdynamik in den Vereinigten Staaten bestätigt. Die Veröffentlichung erfolgt am heutigen Donnerstag.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Auf Unternehmensseite prägt weiterhin die Berichtssaison das Geschehen. Zu den auffälligsten Werten zählt Jost Werke. Die Aktie legt zu, nachdem der Nutzfahrzeugzulieferer für das zweite Quartal ein überraschend starkes Zahlenwerk vorgelegt hat. Umsatz und operatives Ergebnis stiegen zweistellig, zudem konnte das Unternehmen Marktanteile gewinnen und den Jahresausblick bestätigen. Besonders positiv bewerteten Anleger das breit abgestützte Wachstum über alle Regionen und Geschäftsbereiche hinweg sowie die deutliche Verbesserung der Profitabilität.

Auch RWE rückt in den Fokus. Die Aktie profitiert von den vorgelegten Halbjahreszahlen und den bestätigten langfristigen Wachstumszielen. Der Energiekonzern verwies auf eine starke operative Entwicklung, höhere Ergebnisbeiträge aus dem Bestandsgeschäft sowie umfangreiche Investitionspläne bis 2031.

Bei Thyssenkrupp richtet sich der Blick auf die Veröffentlichung der Neunmonatszahlen. Die Titel zeigen sich vorbörslich gefragt und setzen damit die zuletzt starke Entwicklung fort. Marktteilnehmer positionieren sich im Vorfeld der heutigen Ergebnisvorlage des Industriekonzerns und seiner Tochter TKMS.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UN1DQ8 12,79 50,227068 USD 4,36 Open End SanDisk Corp. Bull UN7QHY 34,49 971,445823 USD 3,22 Open End Nebius Group Bull UN8150 9,35 142,920275 USD 2,39 Open End Barrick Mining Corp. Bull UR18RR 4,95 35,16191 USD 7,13 Open End DAX® Bull HC178L 106,50 15787,943895 Punkte 2,48 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.08.2026; 09:50 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Siemens Energy AG Call UG7KN8 2,76 150,00 EUR 3,97 16.12.2026 DAX® Call UN9WB2 20,24 27300,00 Punkte 7,21 17.09.2027 SAP SE Call UR0XZS 1,42 198,00 EUR 5,46 24.03.2027 Cisco Systems Inc. Call UR05ZQ 0,58 120,00 USD 13,21 16.09.2026 Amazon.com Inc. Call UR1AKV 2,88 240,00 USD 6,54 14.10.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.08.2026; 09:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit SanDisk Corp. Long UN33FX 40,00 896,430518 USD 3 Open End Micron Technology Inc. Long UR1A50 5,45 729,20497 USD 5 Open End DAX® Short HD6SGR 1,24 32913,665266 Punkte 4 Open End DAX® Long UN860M 7,04 25457,072316 Punkte 30 Open End Microsoft Corp. Long UN41V7 1,85 443,285405 USD 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.08.2026; 09:50 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.