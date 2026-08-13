Devisen: Euro kaum verändert zum US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Er findet längerfristig betrachtet weiterhin keine klare Richtung. Im New Yorker Handel wurden für die europäische Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1530 US-Dollar gezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1534 (Mittwoch: 1,1545) Dollar festgesetzt./ajx/he

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