Dividendenalarm

Dividendenkalender heute, 13.08.2026

onvista · Uhr
Thema: Wasserstoff

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 13. August 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts
Quelle: Number1411/Shutterstock.com
onvista bei Google bevorzugen

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
AppleVierteljährliches Dividenden Datum
AppleVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
BPVierteljährliches ex-Dividenden Datum
BPVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
EquinorVierteljährliches ex-Dividenden Datum
EquinorVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
FresnilloSonder-Ex-Dividenden-Tag
FresnilloSonder ex-Dividenden Datum
HSBCVierteljährliches ex-Dividenden Datum
HSBCVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
Rio TintoHalbjährlicher Ex-Dividenden-Tag
Rio TintoEndgültiges ex-Dividenden Datum
ShellSonder ex-Dividenden Datum
ShellSonder-Ex-Dividenden-Tag
Weichai PowerHalbjährlicher Dividendenzahlungstermin

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Apple
Shell
Rio Tinto
BP
Equinor
HSBC
Fresnillo
Weichai Power

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.08.202610. Aug. · onvista
test
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.08.2026gestern, 04:10 Uhr · onvista
test
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.08.2026heute, 04:10 Uhr · onvista
test
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 12.08.2026gestern, 04:00 Uhr · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
VW-Aktie bietet erneut eine Tradingchancegestern, 13:30 Uhr · onvista
Investoren-Veteran
Auf diese Software-Aktien setzt Hendrik Lebers Fondsgestern, 07:02 Uhr · onvista
Edelmetall im Fokus
Technisches Kaufsignal: So viel Potenzial hat Gold noch11. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen