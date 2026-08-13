dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Rekordlauf könnte weiter gehen

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - AUF REKORDKURS - Der Dax dürfte am Donnerstag bei guten Vorgaben aus Asien wieder näher an seinen Rekord vom Vortag heranrücken. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 26.432 Punkte. Am Mittwochnachmittag war der Dax bis zu 0,7 Prozent auf den Rekordstand von 26.573 Punkten geklettert, bevor es zu Gewinnmitnahmen kam und er den Handel mit einem leichten Abschlag beendete. Der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 bleiben auf Erholungskurs. Gleichzeitig korrigieren die Ölpreise etwas. Dabei bleibt die Lage in Nahost allerdings weiter unklar. Der Iran widersprach zuletzt wiederholt getätigten Aussagen von US-Präsident Trump, wonach die USA die Kontrolle über die Straße von Hormus hätten.

USA: - TECH-WERTE GEFRAGT - Gute Prognosen von Unternehmen aus dem Technologiesektor haben am Mittwoch am US-Aktienmarkt die Stimmung der Anleger im KI- und Halbleitersektor gehoben. Der Nasdaq 100 gewann 0,74 Prozent auf 29.742,60 Punkte. Verhaltener ging es im Leitindex Dow Jones Industrial zu, der mit minus 0,04 Prozent auf 53.770,27 Zähler schloss. Der marktbreite S&P 500 verbuchte einen Zuwachs von 0,26 Prozent auf 7.748,50 Punkte. Die Inflation in den USA war im Juli wie erwartet etwas zurückgegangen. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent. Im Juni hatte die Inflationsrate bei 3,5 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit diesem Rückgang gerechnet. Die Daten halten die Furcht vor steigenden Zinsen in Schach.

ASIEN: - GEWINNE - Mit Rückenwind durch US-Inflationsdaten und gute Vorgaben von US-Techwerten haben der japanische Leitindex Nikkei 225 und der Kospi in Südkorea am Donnerstag zugelegt, der Nikkei zuletzt um 1,7 Prozent und der Kospi um 3,7 Prozent. Die Inflationszahlen dämpfen die Erwartung an eine baldige Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed etwas. In China gewann der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen zuletzt 0,6 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong moderater im Plus notierte.

DAX 26.331,07 -0,23% XDAX 26.366,50 0,00% EuroSTOXX 50 6.533,99 -0,26% Stoxx50 5.527,02 -0,38% DJIA 53.770,27 -0,04% S&P 500 7.748,50 0,26% NASDAQ 100 29.742,60 0,74%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 124,68 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1522 -0,04% USD/Yen 159,47 0,03% Euro/Yen 183,74 -0,02%

BITCOIN:

Bitcoin 63.618 0,33% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 88,81 -0,18 USD WTI 82,99 -0,28 USD

/mis