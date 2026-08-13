Drohnensichtung beeinträchtigt Flugbetrieb

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

KÖLN (dpa-AFX) - Drohnensichtungen haben am Mittwoch den Flugbetrieb auf dem Flughafen Köln/Bonn kurzzeitig beeinträchtigt. Es seien bis zu fünf Drohnen gesichtet worden, wobei unklar sei, ob es sich um mehrere Drohnen oder immer um dieselbe gehandelt habe, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Pilot, der die Drohne gesteuert habe, sei festgestellt worden. Gegen ihn habe die Polizei Köln ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Eine Flughafensprecherin sagte, der Flugbetrieb sei für eine halbe Stunde beeinträchtigt gewesen. Zwei Maschinen seien umgeleitet worden. "Gestartet werden konnte die ganze Zeit", sagte die Sprecherin./cd/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
VW-Aktie bietet erneut eine Tradingchancegestern, 13:30 Uhr · onvista
Investoren-Veteran
Auf diese Software-Aktien setzt Hendrik Lebers Fondsgestern, 07:02 Uhr · onvista
Edelmetall im Fokus
Technisches Kaufsignal: So viel Potenzial hat Gold noch11. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen