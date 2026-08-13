Energiekontor schreibt Verlust im ersten Halbjahr - Jahresziele aber bestätigt

BREMEN (dpa-AFX) - Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks Energiekontor ist im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gerutscht. Nach Steuern stand ein Verlust von 5,3 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bremen mit. Ein Jahr zuvor hatte Energiekontor gut 24 Millionen Euro Gewinn gemacht. Zugleich hieß es von den Bremern, dass das Ergebnis des ersten Halbjahres aufgrund des projektorientierten Geschäftsmodells noch nicht repräsentativ für das erwartete Gesamtjahresergebnis sei.

Das Management bestätigte das Jahresziel, vor Steuern zwischen 40 bis 60 Millionen Euro Gewinn zu machen. Per Ende Juni stand hier ein Verlust von 4,7 Millionen Euro. Für die Zielerreichung setzt Energiekontor insbesondere auf Projektverkäufen in Großbritannien und die Inbetriebnahme bereits im Vorjahr veräußerter deutscher Windparks. Beides solle nach aktuellem Planungsstand im zweiten Halbjahr realisiert werden./lew/mis