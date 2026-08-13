EQS-Adhoc: MOBOTIX AG: Gerichtliche Bestellung eines Mitglieds des Aufsichtsrats und Ernennung eines neuen Aufsichtsratsvorsitzenden

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MOBOTIX AG: Gerichtliche Bestellung eines Mitglieds des Aufsichtsrats und Ernennung eines neuen Aufsichtsratsvorsitzenden



13.08.2026 / 14:37 CET/CEST

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Langmeil, 13. August 2026 - Das Amtsgericht Kaiserslautern hat Herrn Prof. Dr. Dr. Joachim Häcker am 13. August 2026 zum Mitglied des Aufsichtsrats der MOBOTIX AG bestellt.

Herr Prof. Dr. Dr. Joachim Häcker ist Professor für Quantitative Finance an der Hochschule München, Adjunct Professor für Financial Modeling an der University of Louisville (USA) sowie Gründer und Direktor des European Institute of Quantitative Finance (EIQF).

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Corporate Finance, Unternehmensbewertung, M&A-Transaktionen und Financial Modeling verfügt Herr Prof. Dr. Dr. Joachim Häcker über eine ausgewiesene Expertise in finanzwirtschaftlichen und strategischen Fragestellungen.

Den Vorsitz des Aufsichtsrats wird Herr Maik Brockmann am 13. August 2026 übernehmen, da der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats Herr Tobias Eiblmeier sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats niedergelegt hatte und ausgeschieden ist.

Kontakt: Klaus Kiener, COO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com

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