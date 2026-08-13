EQS-AFR: ad pepper media International N.V.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ad pepper media International N.V. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

ad pepper media International N.V.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



13.08.2026 / 12:32 CET/CEST

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Hiermit gibt die ad pepper media International N.V. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 21.08.2026

Ort:

https://adpeppergroup.com/en/publications/financial-reports/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: ad pepper media International N.V. Frankenstrasse 146 90461 Nürnberg Deutschland Internet: www.adpeppergroup.com LEI Code: 52990050T51W55KK4X45

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