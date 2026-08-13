EQS-AFR: DZ HYP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DZ HYP AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
DZ HYP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

13.08.2026 / 15:42 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die DZ HYP AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 01.09.2026

Ort:

https://dzhyp.de/de/investor-relations/rating-und-berichte/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 08.09.2026

Ort:

https://dzhyp.de/en/investor-relations/rating-and-reports/financial-reports/

13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DZ HYP AG
Rosenstraße 2
20095 Hamburg Münster
Deutschland
Internet:www.dzhyp.de
LEI Code:5299004TE2DYMKEAM814
Ende der MitteilungEQS News-Service

2382720 13.08.2026 CET/CEST

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