EQS-AFR: Merck Financial Services GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Merck Financial Services GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Merck Financial Services GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

13.08.2026 / 14:32 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Merck Financial Services GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.08.2026

Ort:

https://www.merckgroup.com/de/company/merck-in-germany/sites-in-germany/merck-financial-services.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.08.2026

Ort:

https://www.merckgroup.com/en/company/merck-in-germany/sites-in-germany/merck-financial-services.html

13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

2382630 13.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Merck
Merck & Co.

Das könnte dich auch interessieren

EQS-DD: Medios AG: Stefan Bauerreis, Kaufheute, 08:01 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
VW-Aktie bietet erneut eine Tradingchancegestern, 13:30 Uhr · onvista
Investoren-Veteran
Auf diese Software-Aktien setzt Hendrik Lebers Fondsgestern, 07:02 Uhr · onvista
Edelmetall im Fokus
Technisches Kaufsignal: So viel Potenzial hat Gold noch11. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen