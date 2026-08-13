EQS-AFR: Semperit AG Holding: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Semperit AG Holding / Veröffentlichung von Finanzberichten

Semperit AG Holding: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



13.08.2026 / 13:58 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Semperit AG Holding bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/berichte-praesentationen/

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.semperitgroup.com/investor-relations/reports-presentations/

13.08.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Semperit AG Holding Am Belvedere 10 1100 Wien Österreich Internet: www.semperitgroup.com LEI Code: 529900PG9O7YFYX5UM88

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