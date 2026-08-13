EQS-AFR: Softing AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Softing AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Softing AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



13.08.2026 / 17:42 CET/CEST

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Hiermit gibt die Softing AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://investor.softing.com/de/news-veroeffentlichungen/finanzberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://investor.softing.com/news-publications/financial-reports.html

13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Softing AG Richard-Reitzner-Allee 6 85540 Haar Deutschland Internet: www.softing.com LEI Code: 529900S2ZKWINY4ZNU39

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