EQS-AFR: Softing AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Softing AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Softing AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

13.08.2026 / 17:42 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Softing AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://investor.softing.com/de/news-veroeffentlichungen/finanzberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://investor.softing.com/news-publications/financial-reports.html

13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Softing AG
Richard-Reitzner-Allee 6
85540 Haar
Deutschland
Internet:www.softing.com
LEI Code:529900S2ZKWINY4ZNU39
Ende der MitteilungEQS News-Service

2382820 13.08.2026 CET/CEST

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