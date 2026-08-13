EQS-DD: CANCOM SE: Rüdiger Rath, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.08.2026 / 11:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Rüdiger
Nachname(n):Rath

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

CANCOM SE

b) LEI

391200T4AUN1BPBXAO14 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005419105

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
21,5500 EUR14.567,80 EUR
21,6500 EUR21.974,75 EUR
21,7500 EUR27.122,25 EUR
21,6000 EUR14.126,40 EUR
21,7000 EUR19.703,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
21,6655 EUR97.494,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 München
Deutschland
Internet:http://www.cancom.de
LEI Code:391200T4AUN1BPBXAO14
Ende der MitteilungEQS News-Service

106590 13.08.2026 CET/CEST

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