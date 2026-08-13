EQS-DD: Medios AG: Stefan Bauerreis, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.08.2026 / 10:00 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Stefan Nachname(n): Bauerreis

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Medios AG

b) LEI

391200Z7Z09IHDBT2L23

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1MMCC8

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 11,14 EUR 5.013,00 EUR 11,14 EUR 5.157,82 EUR 11,12 EUR 3.002,40 EUR 11,12 EUR 1.445,60 EUR 11,12 EUR 18.648,24 EUR 11,14 EUR 5.681,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 11,1281 EUR 38.948,4600 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Medios AG Heidestraße 9 10557 Berlin Deutschland Internet: www.medios.group LEI Code: 391200Z7Z09IHDBT2L23

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