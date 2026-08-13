EQS-DD: Medios AG: Stefan Bauerreis, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.08.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Stefan
Nachname(n):Bauerreis

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Medios AG

b) LEI

391200Z7Z09IHDBT2L23 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A1MMCC8

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
11,14 EUR5.013,00 EUR
11,14 EUR5.157,82 EUR
11,12 EUR3.002,40 EUR
11,12 EUR1.445,60 EUR
11,12 EUR18.648,24 EUR
11,14 EUR5.681,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
11,1281 EUR38.948,4600 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Medios AG
Heidestraße 9
10557 Berlin
Deutschland
Internet:www.medios.group
LEI Code:391200Z7Z09IHDBT2L23
Ende der MitteilungEQS News-Service

106550 13.08.2026 CET/CEST

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