EQS-DD: Semperit AG Holding: Manfred Stanek, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.08.2026 / 15:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Manfred
Nachname(n):Stanek

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Semperit AG Holding

b) LEI

529900PG9O7YFYX5UM88 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000785555

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
15,4 EUR3.200,0 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
15,4 EUR3.200,0 Stück

e) Datum des Geschäfts

13.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:WBAH
MIC:XWBO

13.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Semperit AG Holding
Am Belvedere 10
1100 Wien
Österreich
Internet:www.semperitgroup.com
LEI Code:529900PG9O7YFYX5UM88
Ende der MitteilungEQS News-Service

106594 13.08.2026 CET/CEST

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