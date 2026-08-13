EQS-DD: Vulcan Energy Resources Limited: Cristobal Moreno, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.08.2026 / 23:33 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Cristobal
|Nachname(n):
|Moreno
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Vulcan Energy Resources Limited
b) LEI
|8945006OYFHQ9HE4XE54
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AU0000066086
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|2,91 AUD
|20.370,00 AUD
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|2,91 AUD
|20.370,00 AUD
e) Datum des Geschäfts
|10.08.2026; UTC+10
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|ASX
|MIC:
|XASX
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vulcan Energy Resources Limited
|Unit 1, Level 11, 1 Spring Street
|WA 6000 Perth
|Australien
|Internet:
|www.v-er.eu
|LEI Code:
|8945006OYFHQ9HE4XE54
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106612 13.08.2026 CET/CEST