EQS-DD: Vulcan Energy Resources Limited: Cristobal Moreno, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.08.2026 / 23:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Cristobal
Nachname(n):Moreno

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Vulcan Energy Resources Limited

b) LEI

8945006OYFHQ9HE4XE54 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AU0000066086

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
2,91 AUD20.370,00 AUD

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
2,91 AUD20.370,00 AUD

e) Datum des Geschäfts

10.08.2026; UTC+10

f) Ort des Geschäfts

Name:ASX
MIC:XASX

13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Vulcan Energy Resources Limited
Unit 1, Level 11, 1 Spring Street
WA 6000 Perth
Australien
Internet:www.v-er.eu
LEI Code:8945006OYFHQ9HE4XE54
Ende der MitteilungEQS News-Service

106612 13.08.2026 CET/CEST

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