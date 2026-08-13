EQS-DD: Westwing Group SE: Christoph Barchewitz, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.08.2026 / 16:37 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Christoph
Nachname(n):Barchewitz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Westwing Group SE

b) LEI

529900BN8B4KAHILIX84 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2N4H07

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
13,60 EUR16.374,40 EUR
13,85 EUR24.874,60 EUR
13,50 EUR27.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
13,6498 EUR68.249,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Westwing Group SE
Moosacher Straße 88
80809 München
Deutschland
Internet:www.westwing.com
LEI Code:529900BN8B4KAHILIX84
Ende der MitteilungEQS News-Service

106600 13.08.2026 CET/CEST

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