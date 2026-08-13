EQS-DD: Wienerberger AG: Gerhard Hanke, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.08.2026 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Gerhard
Nachname(n):Hanke

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Wienerberger AG

b) LEI

529900VXIFBHO0SW2I31 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000831706

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
21,00 EUR10.000 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
21,00 EUR10.000 Stück

e) Datum des Geschäfts

13.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:WIENER BOERSE AG
MIC:XWBO

13.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Internet:www.wienerberger.com
LEI Code:529900VXIFBHO0SW2I31
Ende der MitteilungEQS News-Service

106598 13.08.2026 CET/CEST

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