EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Der Erwerb am 05.08.2026 von einem Volumen von 4.922.920,00 EUR außerhalb eines Handelsplatzes hat nicht stattgefunden, sondern war in den ...
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.08.2026 / 12:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Berichtigung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Aktieselskabet af 1.2.2017
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Anders Holch
|Nachname(n):
|Povlsen
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Berichtigung
|Korrektur der Veröffentlichung vom 12.08.2026 /12:15 Uhr bzgl. Punkt 4b und 4c.
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Zalando SE
b) LEI
|529900YRFFGH5AXU4S86
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZAL1111
b) Art des Geschäfts
|Der Erwerb am 05.08.2026 von einem Volumen von 4.922.920,00 EUR außerhalb eines Handelsplatzes hat nicht stattgefunden, sondern war in den Meldungen vom 05.08.2026 zu den konkreten Handelsplätzen enthalten.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|05.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Zalando SE
|Valeska-Gert-Straße 5
|10243 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://corporate.zalando.de
|LEI Code:
|529900YRFFGH5AXU4S86
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106538 13.08.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-News: DOUGLAS Group schließt drittes Quartal im Rahmen der Erwartungen ab und bestätigt Prognose für 2025/2026gestern, 05:30 Uhr · EQS Group
Plus-Analysen