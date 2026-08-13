EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.08.2026 / 14:30 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 24,90 EUR 5.204,10 EUR 24,92 EUR 7.575,68 EUR 25,00 EUR 19.925,00 EUR 25,00 EUR 25.050,00 EUR 24,97 EUR 10.961,83 EUR 24,94 EUR 8.853,70 EUR 24,90 EUR 9.910,20 EUR 24,91 EUR 12.853,56 EUR 24,91 EUR 7.846,65 EUR 24,88 EUR 15.624,64 EUR 24,88 EUR 10.698,40 EUR 24,92 EUR 17.444,00 EUR 24,92 EUR 7.924,56 EUR 24,94 EUR 573,62 EUR 24,90 EUR 49,80 EUR 24,90 EUR 24,90 EUR 25,00 EUR 5.875,00 EUR 25,00 EUR 775,00 EUR 25,00 EUR 6.850,00 EUR 24,90 EUR 149,40 EUR 24,90 EUR 10.258,80 EUR 24,98 EUR 10.741,40 EUR 24,98 EUR 5.570,54 EUR 24,93 EUR 11.692,17 EUR 24,94 EUR 24.191,80 EUR 24,94 EUR 43.196,08 EUR 24,97 EUR 15.905,89 EUR 24,97 EUR 13.408,89 EUR 24,95 EUR 13.148,65 EUR 24,94 EUR 37.809,04 EUR 24,91 EUR 2.515,91 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 24,94 EUR 362.609,21 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Blockmatch Europe RfQ MIC: ERFQ

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlin Deutschland Internet: https://corporate.zalando.de LEI Code: 529900YRFFGH5AXU4S86

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