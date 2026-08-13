EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.08.2026 / 14:30 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 24,91 EUR 2.192,08 EUR 24,89 EUR 2.016,09 EUR 24,91 EUR 2.067,53 EUR 24,92 EUR 2.093,28 EUR 24,92 EUR 2.093,28 EUR 24,96 EUR 624,00 EUR 24,96 EUR 2.046,72 EUR 25,00 EUR 2.075,00 EUR 24,98 EUR 2.198,24 EUR 24,97 EUR 2.197,36 EUR 25,00 EUR 2.125,00 EUR 24,95 EUR 2.070,85 EUR 24,91 EUR 1.918,07 EUR 24,91 EUR 2.017,71 EUR 24,86 EUR 2.162,82 EUR 24,95 EUR 1.921,15 EUR 24,95 EUR 349,30 EUR 24,91 EUR 373,65 EUR 24,88 EUR 5.150,16 EUR 24,88 EUR 2.488,00 EUR 24,89 EUR 2.140,54 EUR 24,91 EUR 4.259,61 EUR 24,97 EUR 2.197,36 EUR 24,97 EUR 2.122,45 EUR 24,90 EUR 5.976,00 EUR 24,97 EUR 5.468,43 EUR 24,97 EUR 5.518,37 EUR 24,98 EUR 2.522,98 EUR 24,98 EUR 7.294,16 EUR 24,98 EUR 2.373,10 EUR 24,98 EUR 2.423,06 EUR 24,98 EUR 2.547,96 EUR 24,99 EUR 2.499,00 EUR 24,94 EUR 2.369,30 EUR 24,94 EUR 2.419,18 EUR 24,94 EUR 798,08 EUR 24,91 EUR 3.138,66 EUR 24,91 EUR 2.889,56 EUR 24,88 EUR 1.866,00 EUR 24,84 EUR 919,08 EUR 24,84 EUR 1.863,00 EUR 24,85 EUR 1.863,75 EUR 24,85 EUR 3.081,40 EUR 24,85 EUR 2.982,00 EUR 24,85 EUR 2.932,30 EUR 24,85 EUR 3.131,10 EUR 24,88 EUR 3.085,12 EUR 24,88 EUR 3.134,88 EUR 24,90 EUR 3.037,80 EUR 24,90 EUR 323,70 EUR 24,90 EUR 298,80 EUR 24,90 EUR 1.867,50 EUR 24,90 EUR 1.643,40 EUR 24,90 EUR 1.220,10 EUR 24,94 EUR 6.334,76 EUR 24,85 EUR 3.081,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 24,92 EUR 141.804,18 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: AQUIS EXCHANGE EUROPE MIC: AQEU

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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