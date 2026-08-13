EQS-News: ecotel mit stabiler Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026

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ecotel mit stabiler Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026



13.08.2026 / 08:00 CET/CEST

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• Konzernumsatz steigt um 14,7 % auf 65,4 Mio. EUR • EBITDA verbessert sich auf 3,7 Mio. EUR • EBIT wächst auf 1,5 Mio. EUR • Free Cashflow im positiven Bereich • Nettofinanzvermögen bei 1,4 Mio. EUR

Düsseldorf, 13. August 2026

Ecotel - bundesweit führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden - hat im ersten Halbjahr 2026 ihre stabile Geschäftsentwicklung fortgesetzt und Umsatz, Ergebnis sowie Cashflow gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbessert. Der

Konzernumsatz

erhöhte sich um

14,7 %

auf

65,4 Mio. EUR

(Vorjahr: 57,0 Mio. EUR).

Das

Geschäftskundensegment

zeigte mit einem Umsatz von 24,7 Mio. EUR weiterhin eine stabile Entwicklung. Im Segment ecotel Wholesale stieg der Umsatz auf 40,7 Mio. EUR (Vorjahr: 32,1 Mio. EUR). Wesentliche Impulse kamen aus dem Voice-Geschäft. Darüber hinaus entwickelte sich das Datengeschäft positiv und trug zur weiteren Verbesserung der Wertschöpfung bei.

Der

Rohertrag

erhöhte sich auf 18,7 Mio. EUR nach 17,8 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Auf dieser Basis verbesserte sich

das EBITDA

auf 3,7 Mio. EUR (Vorjahr: 3,2 Mio. EUR). Das EBIT stieg auf 1,5 Mio. EUR nach 0,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der

Konzernüberschuss

erhöhte sich auf 0,9 Mio. EUR (Vorjahr: 0,7 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 EUR nach 0,20 EUR im Vorjahr.

Die Cashflow-Situation entwickelte sich im ersten Halbjahr deutlich positiv. Der

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

belief sich auf 2,8 Mio. EUR, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Mittelabfluss von 0,6 Mio. EUR verzeichnet worden war. Der

Free Cashflow

lag mit 0,9 Mio. EUR ebenfalls über dem Vorjahreswert von -2,8 Mio. EUR.

Zum 30. Juni 2026 verfügte der Konzern über einen

Finanzmittelfonds

von 1,4 Mio. EUR. Das

Nettofinanzvermögen

verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 3,5 Mio. EUR auf 1,4 Mio. EUR.

Im August 2026 wird ecotel eine Umsatzsteuerzahlung in Höhe von 2,8 Mio. EUR leisten. Die Zahlung erfolgt zur Vermeidung weiterer Zinsbelastungen. Unabhängig davon hält die Gesellschaft an ihrer abweichenden Rechtsauffassung fest und hat gegen den Bescheid Rechtsmittel eingelegt. Die Auszahlung wird den Cashflow im weiteren Jahresverlauf entsprechend belasten. Die Gesellschaft verfügt jedoch weiterhin über eine solide Finanz- und Liquiditätsbasis.

Auf Basis der Entwicklung im ersten Halbjahr bestätigt ecotel ihre Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026. Für das Gesamtjahr erwartet die Gesellschaft weiterhin einen Umsatz innerhalb der prognostizierten Bandbreite, voraussichtlich im unteren Bereich der Guidance. Der Fokus liegt weiterhin auf einer stabilen operativen Entwicklung, dem weiteren Ausbau margenstärkerer Dienstleistungen sowie der nachhaltigen Stärkung der Finanz- und Bilanzstruktur.

Über die ecotel communication ag:

Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »cloud & fiber« bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt.

Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 210 Mitarbeiter.

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ecotel communication ag

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+49 (0) 211-55 007 740

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Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter

www.ecotel.de

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