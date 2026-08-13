EQS-News: Greiff Research Institut vergibt erstmals Fondsselektor Award für Dachfonds

Emittent / Herausgeber: Greiff Research Institut GmbH / Schlagwort(e): Studie/Studienergebnisse

Greiff Research Institut vergibt erstmals Fondsselektor Award für Dachfonds



13.08.2026 / 09:24 CET/CEST

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Greiff Research Institut vergibt erstmals Fondsselektor Award für Dachfonds

20 Fonds überzeugen mit aktivem Management und nachhaltigem Mehrwert für ihre Anleger über drei, fünf und zehn Jahre, Grundlage ist die Dachfonds-Studie 2026

Freiburg im Breisgau, 13. August 2026 – Das Greiff Research Institut zeichnet erstmals 20 Dachfonds mit dem Fondsselektor Award 2026 aus. Die Auszeichnung würdigt Fondsmanager, die in allen drei Analysezeiträumen – drei, fünf und zehn Jahre – aktives Management und nachhaltigen Mehrwert nachgewiesen haben. Grundlage des Awards sind die im Mai veröffentlichte Dachfonds-Studie 2026 des Greiff Research Instituts sowie die seit vielen Jahren im Haus etablierte Methodik der Messung der Aktivität von Fondsmanagern.

„Während klassische Rankings häufig allein auf die Performance eines Fonds schauen, verbindet der Fondsselektor Award erstmals den Grad aktiven Managements mit dessen langfristigem Anlageerfolg. Denn entscheidend für den Anleger ist, dass ein Fondsmanager bewusst eigene Entscheidungen trifft und damit langfristig einen Mehrwert schafft. Genau diese Kombination zeichnet der Fondsselektor Award aus. Wir belohnen keine kurzfristigen Ausreißer, sondern über viele Jahre nachweisbare Qualität im Fondsmanagement“, sagt Werner Lang, Geschäftsführer des Greiff Research Instituts.

Ausgangspunkt waren die zehn Kategorien der Dachfonds-Studie. Berücksichtigt wurden zunächst nur jene Fonds, die anhand ihres Tracking Errors zu den aktivsten 50 Prozent ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe zählen. Anschließend wurde anhand der Information Ratio überprüft, ob diese aktive Positionierung über drei, fünf und zehn Jahre tatsächlich einen nachhaltigen Mehrwert für Anleger geschaffen hat.

Insgesamt zeigt die Auswertung, dass langfristig erfolgreiches aktives Management keineswegs auf wenige große Häuser beschränkt ist. Zu den Preisträgern zählen sowohl international tätige Asset-Manager als auch Privatbanken und spezialisierte Vermögensverwalter. Auffällig ist allerdings die starke Präsenz österreichischer Anbieter: Allein Erste Asset Management stellt fünf der ausgezeichneten Fonds, IQAM Invest ist mit zwei weiteren Preisträgern vertreten.

„Dachfonds sind eine eigenständige Anlageklasse mit besonderen Anforderungen an die Manager. Deshalb ist es für uns nur konsequent, sie künftig auch innerhalb unserer Studie über die Aktivität von Fondsmanagern separat zu betrachten. Mich freut besonders, dass wir mit dem Fondsselektor Award erstmals genau diejenigen Fondsmanager sichtbar machen können, die über viele Jahre hinweg konsequent ihren eigenen Investmentstil verfolgt und damit Mehrwert für ihre Anleger geschaffen haben“, so Werner Lang.

Die ausgezeichneten Fondsmanager erhalten den Fondsselektor Award 2026 in Form einer Glastrophäe, einer Urkunde sowie eines Siegels, das sie für ihre Kommunikation nutzen können.

https://www.greiff-ag.de/greiff-research-institut-gmbh/

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Über das Greiff Research Institut

Die Greiff Research Institut GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Greiff capital management AG. Das Institut erstellt unabhängige quantitative und qualitative Analysen zu Investmentfonds. Seit 2001 zeichnet es für die Publikation DER FONDS ANALYST verantwortlich, 2024 wurde mit dem Fondsportrait-Magazin FUNDamental ein neues Format etabliert. In der seit 2011 mit der Zeitschrift CAPITAL veröffentlichten Studie zur Aktivität von Fondsmanagern filtern wir die Fonds heraus, die einen stetigen Mehrwert zur Benchmark liefern. Die Ergebnisse der Studiensieger fließen unter anderem in die Portfolios der GreiffSELECT-Vermögensverwaltung ein.

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