EQS-News: Greiff Research Institut vergibt erstmals Fondsselektor Award für Dachfonds

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Emittent / Herausgeber: Greiff Research Institut GmbH / Schlagwort(e): Studie/Studienergebnisse
Greiff Research Institut vergibt erstmals Fondsselektor Award für Dachfonds

13.08.2026 / 09:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Greiff Research Institut vergibt erstmals Fondsselektor Award für Dachfonds

20 Fonds überzeugen mit aktivem Management und nachhaltigem Mehrwert für ihre Anleger über drei, fünf und zehn Jahre, Grundlage ist die Dachfonds-Studie 2026

Freiburg im Breisgau, 13. August 2026 – Das Greiff Research Institut zeichnet erstmals 20 Dachfonds mit dem Fondsselektor Award 2026 aus. Die Auszeichnung würdigt Fondsmanager, die in allen drei Analysezeiträumen – drei, fünf und zehn Jahre – aktives Management und nachhaltigen Mehrwert nachgewiesen haben. Grundlage des Awards sind die im Mai veröffentlichte Dachfonds-Studie 2026 des Greiff Research Instituts sowie die seit vielen Jahren im Haus etablierte Methodik der Messung der Aktivität von Fondsmanagern.

„Während klassische Rankings häufig allein auf die Performance eines Fonds schauen, verbindet der Fondsselektor Award erstmals den Grad aktiven Managements mit dessen langfristigem Anlageerfolg. Denn entscheidend für den Anleger ist, dass ein Fondsmanager bewusst eigene Entscheidungen trifft und damit langfristig einen Mehrwert schafft. Genau diese Kombination zeichnet der Fondsselektor Award aus. Wir belohnen keine kurzfristigen Ausreißer, sondern über viele Jahre nachweisbare Qualität im Fondsmanagement“, sagt Werner Lang, Geschäftsführer des Greiff Research Instituts.

Ausgangspunkt waren die zehn Kategorien der Dachfonds-Studie. Berücksichtigt wurden zunächst nur jene Fonds, die anhand ihres Tracking Errors zu den aktivsten 50 Prozent ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe zählen. Anschließend wurde anhand der Information Ratio überprüft, ob diese aktive Positionierung über drei, fünf und zehn Jahre tatsächlich einen nachhaltigen Mehrwert für Anleger geschaffen hat.

Insgesamt zeigt die Auswertung, dass langfristig erfolgreiches aktives Management keineswegs auf wenige große Häuser beschränkt ist. Zu den Preisträgern zählen sowohl international tätige Asset-Manager als auch Privatbanken und spezialisierte Vermögensverwalter. Auffällig ist allerdings die starke Präsenz österreichischer Anbieter: Allein Erste Asset Management stellt fünf der ausgezeichneten Fonds, IQAM Invest ist mit zwei weiteren Preisträgern vertreten.

„Dachfonds sind eine eigenständige Anlageklasse mit besonderen Anforderungen an die Manager. Deshalb ist es für uns nur konsequent, sie künftig auch innerhalb unserer Studie über die Aktivität von Fondsmanagern separat zu betrachten. Mich freut besonders, dass wir mit dem Fondsselektor Award erstmals genau diejenigen Fondsmanager sichtbar machen können, die über viele Jahre hinweg konsequent ihren eigenen Investmentstil verfolgt und damit Mehrwert für ihre Anleger geschaffen haben“, so Werner Lang.

Die ausgezeichneten Fondsmanager erhalten den Fondsselektor Award 2026 in Form einer Glastrophäe, einer Urkunde sowie eines Siegels, das sie für ihre Kommunikation nutzen können.

https://www.greiff-ag.de/greiff-research-institut-gmbh/

FondsFondsberaterISINMorningstar-KategorieVol. in
Mio. €
VPI World Select TDJE Kapital AGAT0000A026V3DF Global flexibel EUR56,9
I-AM ETFs-Portfolio Select (t)Impact Asset Management GmbHDE0005322218DF Global flexibel EUR59,6
Global Markets GrowthEHLERS + PARTNER Finanzdienstleistungen GmbHDE000A0M2JG4DF Global flexibel EUR36,9
Fondspicker Global UIFurkert & Schneider Invest GmbHDE000A0MRAC3DF Global flexibel EUR21,2
Macro + Strategy R TLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbHAT0000A0H858DF Global ausgewogen EUR66,3
Best-in-One A EURAllianz Global Investors GmbHLU0072229809DF Global ausgewogen EUR252,8
PremiumStars Wachstum AT EURAllianz Global Investors GmbHDE0009787069DF Global ausgewogen EUR170,6
smarTrack growth AFeri (Luxembourg) S.A.LU0326856688DF Global ausgewogen EUR112,7
Dimensional World Allc 40/60 EUR AccDimensional Ireland LimitedIE00B8Y02V60DF Global defensiv EUR1.662,4
Salzburger Sparkasse Select Dachfonds TErste Asset Management GmbHAT0000809298DF Global defensiv EUR51,3
FOCUS Stiftungsfonds R AIQAM Invest GmbHAT0000A067F0DF Global defensiv EUR15,5
FFPB MultiTrend PlusFürst Fugger Privatbank KGLU0317844768DF Global defensiv EUR250,2
LGT GIM Balanced (EUR) BLGT PB Fund Solutions LtdLI0108469169DF Global defensiv EUR590,3
ERSTE Global Income AErste Asset Management GmbHAT0000A1G718DF Global defensiv EUR263,3
Alpen PB Vermögensfonds Defensiv RAlpen Privatbank AGLU0327378468DF Global defensiv EUR67,3
Macquarie Business Class ANomura Investment Management Austria Kapitalanlage AGAT0000737697DF Global defensiv EUR6,1
YOU INVEST FLEXIBLE balanced TErste Asset Management GmbHAT0000A11FB9DF Global defensiv EUR355,1
AllStars Balanced EUR R01 TImpact Asset Management GmbHAT0000810643DF Global defensiv EUR32,1
VR Bank Rhein-Neckar Union Balance InvUnion Investment Privatfonds GmbHDE000A0KDYG8DF Europa defensiv EUR109,9
SpänglerPrivat: Alternativ R TIQAM Invest GmbHAT0000A1FQM8DF Alternatives Multi Strategien235,4

Erhebungsdatum: 31.12.2025

Ansprechpartner für die Medien:
Kranch Media
Thomas Kranch
Tel.: +49 151 1200 2535
tk@kranch-media.de

Über das Greiff Research Institut
Die Greiff Research Institut GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Greiff capital management AG. Das Institut erstellt unabhängige quantitative und qualitative Analysen zu Investmentfonds. Seit 2001 zeichnet es für die Publikation DER FONDS ANALYST verantwortlich, 2024 wurde mit dem Fondsportrait-Magazin FUNDamental ein neues Format etabliert. In der seit 2011 mit der Zeitschrift CAPITAL veröffentlichten Studie zur Aktivität von Fondsmanagern filtern wir die Fonds heraus, die einen stetigen Mehrwert zur Benchmark liefern. Die Ergebnisse der Studiensieger fließen unter anderem in die Portfolios der GreiffSELECT-Vermögensverwaltung ein.

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