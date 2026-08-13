EQS-News: init im 25. Börsenjahr erneut auf Rekordkurs

EQS-News: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

init im 25. Börsenjahr erneut auf Rekordkurs



13.08.2026 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Umsatz wächst im ersten Halbjahr auf über 200 Mio. Euro – operatives Ergebnis fast verdoppelt

Großprojekte sichern dem Digitalisierungs-Spezialisten für Busse und Bahnen nachhaltiges Wachstum - Auftragsbestand über 400 Mio. Euro

Starke Kapitalbasis für selektive Akquisitionen geschaffen

Die init innovation in traffic systems SE (ISIN DE 0005759807) ist in ihrem 25. Börsenjahr erneut auf Rekordkurs. Nach dem jetzt vorliegenden Halbjahresbericht übertraf der Digitalisierungsspezialist für Busse und Bahnen erstmals bereits nach sechs Monaten die Umsatzmarke von 200 Mio. Euro (30. Juni 2025: 141,8 Mio. Euro). Das entspricht einem Zuwachs von rund 42 Prozent. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte sogar um rund 91 Prozent auf 12,4 Mio. Euro zu (30. Juni 2025: 6,5 Mio. Euro).

«Wir sind mit unseren Ergebnissen im ersten Halbjahr zufrieden. Die init hat Resilienz, Agilität und Anpassungsfähigkeit bewiesen trotz ungünstiger Rahmenbedingungen. Durch Megaprojekte, wie wir sie jetzt in Nordamerika und Australien realisieren, können wir nachhaltig in eine neue Größenordnung wachsen. Hinzu kommen jedoch auch Wachstumschancen durch selektive Akquisitionen. Dafür haben wir mit der im Juni durchgeführten Kapitalerhöhung eine starke Basis geschaffen. Die Platzierung erfolgte in einem für Tech-Unternehmen besonders anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld und zeigte das große Vertrauen in unser Geschäftsmodell, unsere Strategie und unsere langfristigen Wachstumsperspektiven», so der Vorstand in seinem Halbjahresbericht.

INIT Integrated Systems als Wachstumsmotor

Nachdem bereits im ersten Quartal Erlöse von rund 100 Mio. Euro im init Konzern verbucht wurden, konnten diese im zweiten Quartal sogar auf 102,7 Mio. Euro (Q2 2025: 71,4 Mio. Euro) gesteigert werden. Der signifikante Umsatzanstieg ist im Wesentlichen auf die Installationsaktivitäten im Zusammenhang mit den Ticketing-Systemen für den ÖPNV in Nordamerika, insbesondere in Atlanta, im Vorfeld der Fußball-WM in den USA zurückzuführen. Dadurch erreichte der Umsatz in der Business Unit INIT Integrated Systems 149,1 Mio. Euro (30. Juni 2025: 93,6 Mio. Euro).

Auch die beiden weiteren Business Units, INIT Cloud Solutions und INIT Passenger Intelligence, setzten ihre positive Entwicklung fort. Das Geschäft mit cloud-basierten Software- und Datenplattformen für Verkehrsunternehmen wuchs um 16 Prozent auf 19,4 Mio. Euro (30. Juni 2025: 16,7 Mio. Euro), wobei ein EBIT-Beitrag in Höhe von 1,1 Mio. Euro (30. Juni 2025: -2,4 Mio. Euro) erreicht werden konnte. Bei der BU INIT Passenger Intelligence, dem Geschäft mit Datenbasierter Fahrgastanalyse und sicherheitsorientierten Monitoring-Systemen, ergab sich zum Halbjahr ein Umsatzwachstum von rund 10 Prozent auf 42,1 Mio. Euro (30. Juni 2025: 38,3 Mio. Euro) und eine deutliche Verbesserung der Profitabilität gemessen am EBIT auf 2,6 Mio. Euro (30. Juni 2025: 0,8 Mio. Euro).

Im größten Geschäftsfeld INIT Integrated Systems fokussiert sich init auf holistische Systeme mit dem Ziel, als Komplettanbieter für den öffentlichen Nahverkehr auf dem Weltmarkt aufzutreten sowie große, integrierte Systeme zu installieren und zu betreiben. Dies folgt dem Trend, dass immer mehr Verkehrsbetriebe die Übernahme von Services und Operations auf einer Plattform von init nachfragen, eine 24/7-Erreichbarkeit im technischen Service sicherstellen wollen und eine langfristige, auf bis zu 20 Jahre ausgerichtete State-of-the-art-Technologiepartnerschaft anstreben.

Der Erfolg dieser strategischen Neuausrichtung zeigt sich auch in dem im April 2026 erteilten Auftrag für die Modernisierung der Fahrkartensysteme des Sydney Opal-Netzwerks der australischen Verkehrsbehörde Transport for New South Wales (TfNSW). Dort wird init in den nächsten drei Jahren die weltweit modernste Account-based-Ticketing-Lösung installieren. «Der Auftrag unterstreicht die Fähigkeit von init, auch in etablierten und anspruchsvollen Verkehrsmärkten mit zukunftsfähigen Lösungen zu überzeugen und Verkehrsbetriebe langfristig als Technologie- und Servicepartner zu begleiten, genauso wie bei anderen Megaprojekten in Atlanta, Houston oder London. Dies sichert eine hohe Kundenbindung und einen langfristig kalkulierbaren Strom von Erlösen», so der Vorstand in seinem Bericht.

Kontrahierte Leistungsverpflichtungen von Kunden über 1,2Mrd.Euro

Insgesamt konnten im init Konzern Im zweiten Quartal neue Aufträge im Umfang von 185,6 Mio. Euro (Q2 2025: 75,2 Mio. Euro) akquiriert werden. Der Auftragseingang lag damit 147 Prozent über dem Vorjahresquartal. Per 30. Juni 2026 beträgt der Auftragseingang des Konzerns 262,3 Mio. Euro und liegt damit rund 74 Prozent über dem Vorjahreswert (30. Juni 2025: 150,8 Mio. Euro). Der Auftragsbestand im init Konzern beträgt per 30. Juni 2026 408,4 Mio. Euro (30. Juni 2025: 370,0 Mio. Euro). Darüber hinaus umfassen die aktuellen, kontrahierten Leistungsverpflichtungen von Kunden ein Volumen von etwa 1,2 Mrd. Euro.

Auch wenn die gegenwärtig hohe Volatilität allgemein Planungen und Prognosen signifikant erschwert, bestätigt der Vorstand vor diesem Hintergrund die gesetzten Wachstumsziele und sieht den init Konzern nach den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres auf einem guten Weg, diese zu erreichen. Konkret bedeutet dies für 2026 Umsatzerlöse zwischen 380 und 410 Mio. Euro und ein EBIT von 38 bis 42 Mio. Euro. Damit wird auch das Mittelfristziel einer EBIT-Marge von mehr als 10 Prozent erreichbar.

Der vollständige Halbjahresfinanzbericht 2026 steht Ihnen im Anhang oder auf der Internetseiteder Gesellschaft zur Verfügung.

Kontakt:

Mitteilende Person:

Simone Fritz

Investor Relations

ir@initse.com

13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: init innovation in traffic systems SE Käppelestraße 4-10 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 6100 0 Fax: +49 (0)721 6100 399 E-Mail: ir@initse.com Internet: www.initse.com ISIN: DE0005759807 WKN: 575980 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 391200ZOAI9BOLGC1D37 EQS News ID: 2381594

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2381594 13.08.2026 CET/CEST