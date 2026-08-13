EQS-News: MBB SE übergibt CT Formpolster an Nexeras

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MBB SE übergibt CT Formpolster an Nexeras



13.08.2026 / 08:00 CET/CEST

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MBB SE übergibt CT Formpolster an Nexeras

Berlin, 13. August 2026 – MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat 100 % der Geschäftsanteile der CT Formpolster GmbH an die auf Nachfolgelösungen fokussierte Nexeras GmbH verkauft. Auf Initiative von Nexeras hat MBB die Übergabe ihrer kleinsten Beteiligung und damit eine Fokussierung des bestehenden Portfolios beschlossen.

Hinter Nexeras stehen Dr. Constantin Mang und Dr. Christian Theurer, die eine nachhaltige Weiterentwicklung der CT Formpolster anstreben. Als langjähriges Mitglied des MBB-Teams und CEO der Gruppe von 2021 bis 2025 verfügt Constantin Mang bereits über eine enge Bindung zur CT Formpolster und den handelnden Personen vor Ort.

„Wir freuen uns sehr mit der CT Formpolster ein neues und zugleich altbekanntes Familienmitglied für unser Portfolio gefunden zu haben und sind gespannt darauf, die weitere Entwicklung des Unternehmens zu begleiten“, kommentiert Dr. Constantin Mang.

„MBB hätte sich mit Constantin keinen besseren Käufer für die CT Formpolster wünschen können. Wir bedanken uns für die langjährige gute Zusammenarbeit mit dem CT Formpolster Team sehr herzlich und wünschen dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg“, ergänzen die Gründer der MBB SE Dr. Christof Nesemeier und Gert-Maria Freimuth.

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