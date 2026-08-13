EQS-News: Nexters ernennt Aghanim zum globalen Partner für DTC-Enablement

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Nexters ernennt Aghanim zum globalen Partner für DTC-Enablement



13.08.2026 / 15:40 CET/CEST

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LOS ANGELES, 13. August 2026 /PRNewswire/ -- Aghanim, eine integrierte Plattform für E-Commerce, liveops-Automatisierung, Community-Engagement und Zahlungsabwicklung für Videospielstudios, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Nexters Global (Nexters) im Bereich des Mobilspielgeschäfts von Nexters bekannt. Nexters ist ein Spieleentwickler, der dafür bekannt ist, weltweit erfolgreiche Live-Service-Spiele durch disziplinierte Umsetzung von liveops und langfristiges Spieler-Engagement zu betreiben. Das Unternehmen gehört zur GDEV Holding – einem an der Nasdaq notierten Gaming- und Unterhaltungsunternehmen mit Hauptsitz in Limassol, Zypern.

Nexters appoints Aghanim as global DTC enablement partner

Durch diese Partnerschaft wird Nexters die Direct-to-Consumer-Präsenz (DTC) seiner Handyspiele in wichtigen Märkten weltweit ausbauen und die erforderliche Infrastruktur bereitstellen, um stärkere Spielerbeziehungen aufzubauen, die Monetarisierungsleistung zu optimieren und langfristiges Wachstum jenseits traditioneller Plattform-Ökosysteme zu erschließen.

Aghanim wird den DTC-Handel über alle internationalen Kartennetzwerke und bevorzugten lokalen Zahlungsmethoden hinweg unterstützen, ergänzt durch webbasierte Spiel-Hubs und KI-gestützte Personalisierungstools für liveops innerhalb des DTC-Kanals von Nexters.

Zusammen schaffen diese Funktionen eine skalierbare Betriebsebene für den DTC-Handel, die Spielerbindung und die langfristige Monetarisierung und positionieren den Direct-to-Consumer-Kanal als zentralen Wachstumskanal, der darauf ausgelegt ist, nahtlose Spielererlebnisse zu schaffen, die Verbindung zwischen Nexters und den Spielern zu stärken und auf globalen Märkten einen höheren Mehrwert zu erschließen.

„Das herausragende Produkt von Aghanim, das professionelle Team und die beispiellose Expertise an der Schnittstelle von Fintech und Videospielen haben unseren Wachstumsbemühungen bereits neue Horizonte eröffnet", sagte Anton Reinhold, CEO von Nexters.

„Wir freuen uns sehr über die enge Zusammenarbeit mit Nexters, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Gaming-Branche. Durch die Nutzung der DTC-Handelsinfrastruktur von Aghanim zur Bewältigung von Herausforderungen wie globale Zahlungen, webbasierte Interaktion, Kundenbindung, liveops und Betrugsprävention erweitert Nexters seine Fähigkeit, mehr Wert aus seinen DTC-Aktivitäten zu schöpfen, was zu einer höheren Monetarisierungseffizienz und stärkeren Margen führt", sagte Constantin Andry, Co-CEO von Aghanim.

Informationen zu Nexters Global

Nexters Global ist ein Spieleentwicklungsstudio unter dem Dach von GDEV, das dafür bekannt ist, weltweit erfolgreiche Videospiele durch disziplinierte liveops und langfristige Spielerbindung zu betreiben. 2024 erzielte Nexters Global einen Umsatz von 403,6 Millionen US-Dollar, was die starke finanzielle Erfolgsbilanz des Unternehmens und seinen anhaltenden Beitrag zum breiteren Spieleportfolio von GDEV unterstreicht.

Informationen zu Aghanim

Aghanim ist eine integrierte Plattform für E-Commerce, liveops-Automatisierung, Community-Engagement und Zahlungsabwicklung im Bereich Videospiele. Aghanim unterstützt Studios dabei, ihre Spiele auf das Direct-to-Consumer-Web auszuweiten, indem es browserbasierte Spiel-Hubs einrichtet, Spieler durch KI-gestützte personalisierte Angebote monetarisiert, Hunderte von programmatischen Experimenten im Bereich liveops durchführt und nahtlose globale Zahlungen über eine leistungsstarke, sichere, konforme und betrugsresistente multinationale Infrastruktur ermöglicht.

Das Team wurde in Kalifornien, USA, von Harvard-Absolventen und ehemaligen Führungskräften der obersten Ebene gegründet, die zusammen über mehr als 40 Jahre Erfahrung an der Schnittstelle von Fintech und Gaming verfügen, und definiert derzeit neu, wie Videospiele vertrieben und monetarisiert werden.

Weitere Informationen zu Aghanim finden Sie unter: https://aghanim.com/

Kontakt

Medienkontakt:

press@aghanim.com

Cision

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