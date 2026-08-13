EQS-News: Quantinuum gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt

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Quantinuum gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt



13.08.2026 / 11:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Umsatz im zweiten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 279 %; die angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2026

belegt eine Zuverlässigkeit von nahezu 99,999 %. Logical Fidelity demonstrierte auf der Helios-Plattform seine Führungsposition im Bereich Fehlertoleranz und

gab eine branchenweit einzigartige Partnerschaft mit Oracle bekannt, um Helios als Dienst der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) bereitzustellen

Die Lieferkette wurde durch eine strategische Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Elektronikhersteller gestärkt

BROOMFIELD, Colorado, 13. August 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (Nasdaq: QNT) (das „Unternehmen"), ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, hat heute seine Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende zweite Quartal bekannt gegeben.

„Unsere Leistung im zweiten Quartal zeugt von einer konsequenten Umsetzung unserer Strategie. Wir haben entscheidende Durchbrüche in der Forschung und Entwicklung erzielt, um unsere Plattform-Roadmap voranzutreiben und unsere Wettbewerbsposition zu stärken, unsere Lieferkette und unsere Fertigungskapazitäten ausgebaut sowie die Einbindung unseres Entwickler-Ökosystems intensiviert", erklärte Rajeeb Hazra, President und CEO von Quantinuum. „Infolgedessen verzeichnen wir eine zunehmende geschäftliche Dynamik, die sich in den Ergebnissen des zweiten Quartals und dem verbesserten Ausblick für das Gesamtjahr widerspiegelt. Mit Barmitteln in Höhe von über 2 Milliarden US-Dollar sind wir in der Lage, Investitionen zu tätigen, um unsere Geschäftspläne voranzutreiben, und gleichzeitig einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation beizubehalten, um ein nachhaltiges langfristiges Wachstum und Rentabilität sicherzustellen."

Finanzkennzahlen für das zweite Quartal 2026

Führte den branchenweit ersten klassischen Börsengang durch und erzielte dabei einen Bruttoerlös von 1,7 Milliarden US-Dollar

Der Umsatz belief sich auf 8 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 279 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, in dem 2 Millionen US-Dollar erzielt wurden.

Die Bruttomarge nach GAAP lag bei (64,4 %) und stieg damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 27 Prozentpunkte

Die bereinigte Bruttomarge lag bei 62 % und ging damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 60 Basispunkte zurück.

Der GAAP-Nettoverlust belief sich auf 597 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 57 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum

Der bereinigte EBITDA-Verlust belief sich auf 68 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 43 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum

Der GAAP-Nettoverlust je Aktie, der den Inhabern von Stammaktien der Klasse A zuzurechnen ist, betrug 1,93 US-Dollar.

Der bereinigte Nettoverlust pro Aktie betrug 0,28 US-Dollar

Die liquiden Mittel und kurzfristigen Finanzanlagen beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf 2,1 Milliarden US-Dollar.

Das bereinigte EBITDA, die bereinigte Bruttomarge und der bereinigte Nettoverlust je Aktie sind Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, die unter „Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" definiert sind. Eine Überleitung dieser Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in den Tabellen im Anhang am Ende dieser Pressemitteilung.

Geschäftliche Höhepunkte des zweiten Quartals und der jüngsten Vergangenheit

Geschäftliche Höhepunkte

Das Unternehmen gab eine branchenweit einzigartige strategische Partnerschaft mit Oracle bekannt, um Helios im KI-Rechenzentrum der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) bereitzustellen und so hybride Quanten-KI-Workloads als OCI-Dienst zu ermöglichen. Durch den Betrieb vor Ort innerhalb der OCI-Infrastruktur wird erwartet, dass sich Helios nahtlos in bestehende OCI-Dienste in den Bereichen Rechenleistung, Netzwerk, Speicher, Identitätsmanagement und Daten integrieren lässt – und zwar unter denselben Governance- und Zugriffskontrollen, die Kunden bereits nutzen.

Es wurde eine strategische Zusammenarbeit mit HPE angekündigt, um ein Rahmenwerk für die Kombination von Quantencomputing mit HPC- und KI-Umgebungen zu schaffen und Unternehmenskunden für hybride Quanten-Klassik-Lösungen für hochwertige wissenschaftliche und industrielle Anwendungsfälle zu gewinnen.

Meilensteine in Forschung und Entwicklung

Produkttechnologie und Lieferkette

Auf Helios wurde mit einer neuartigen QEC-Codefamilie eine branchenführende logische Genauigkeit von nahezu fünf Neunen nachgewiesen, was die Führungsposition von Quantinuum im Bereich der Fehlertoleranz weiter festigt.

Die Vorbereitungen für die Markteinführung von Sol im Jahr 2027 schreiten voran; der Trap-Chip von Sol ist aus der Fertigung zurückgekehrt und durchläuft derzeit die Produktvalidierung.

Apollo liegt weiterhin im Zeitplan für 2029, wobei durch die Prototypenentwicklung erhebliche Fortschritte bei den wichtigsten architektonischen Teilsystemen erzielt wurden.

Es wurde eine neue Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung mit einem weltweit führenden Elektronikhersteller unterzeichnet, um die für zukünftige Generationen von Quantencomputern erforderlichen Infrastrukturen, Systemtechnik und Fertigungskapazitäten gemeinsam zu entwickeln.

Mit dem CHIPS R&D Office des US-Handelsministeriums wurde eine Absichtserklärung geschlossen, um die inländischen Lieferketten zu stärken und die Führungsrolle der USA im Bereich der Ionenfalle-Quantencomputer zu festigen.

Ökosystem

Die Einführung von Nexus wurde beschleunigt: Mittlerweile nutzen 180 Organisationen die cloudbasierte Entwicklerplattform, um neue Quantenanwendungen zu entwickeln.

Guppy Playpond wurde eingeführt – eine benutzerfreundliche, webbasierte Umgebung, die Entwicklern das Erlernen des Schreibens und Testens von Code in Guppy ermöglicht, um die Verbreitung dieser Quantenprogrammiersprache der nächsten Generation zu fördern.

Das Quantinuum-Startup-Partnerprogramm wurde um Qedma erweitert, wodurch dessen Software zur Fehlerunterdrückung und -minderung in die Nexus-Plattform von Quantinuum integriert wurde. Damit erhalten Unternehmens- und wissenschaftliche Anwender eine zusätzliche Optimierungsebene, die die Genauigkeit bei großen, komplexen Arbeitslasten verbessern kann.

Anwendungsforschung

Entwicklung eines neuen parallelen Algorithmus zur Quantenphasenschätzung zur schnelleren und präziseren Bestimmung molekularer Eigenschaften, mit breit gefächerten Anwendungsmöglichkeiten unter anderem in den Bereichen Pharmazie, Biowissenschaften und Energie.

Gemeinsam mit NVIDIA und einem Fortune-100-Pharmaunternehmen wurde aufgezeigt, wie KI-gestützte Quantensimulationen die Charakterisierung molekularer Eigenschaften in pharmazeutischen Anwendungen potenziell verbessern können.

Simulation komplexer magnetischer Materialien mit einer Genauigkeit, die über die praktischen Möglichkeiten selbst der fortschrittlichsten klassischen Computer hinausgeht, mit Anwendungsmöglichkeiten zur Verbesserung von Magnetschwebebahnen und MRT-Systemen.

Finanzausblick

Als börsennotiertes Unternehmen wurden erstmals offizielle Prognosen veröffentlicht, wonach der Umsatz im Jahr 2026 voraussichtlich zwischen 28 und 32 Millionen US-Dollar liegen wird.

Telefonkonferenz zum zweiten Quartal 2026

Quantinuum wird am Dienstag, dem 11. August 2026, um 17:00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende zweite Quartal zu erörtern und einen aktuellen Überblick über die Geschäftsentwicklung zu geben. Die Telefonkonferenz kann live per Webcast hier verfolgt werden.

Eine aufgezeichnete Aufzeichnung des Webcasts wird im Anschluss an die Telefonkonferenz auf der Investor-Relations-Website von Quantinuum zur Verfügung gestellt und bleibt dort ein Jahr lang abrufbar.

Nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen

Zur Ergänzung des von Quantinuum gemäß den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („GAAP") vorgelegten verkürzten Konzernabschlusses verwendet das Unternehmen die folgenden in dieser Pressemitteilung dargestellten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen: bereinigter Bruttogewinn, bereinigte Bruttomarge, bereinigter Nettoverlust (vollständig verteilt), bereinigtes EBITDA sowie bereinigter Nettoverlust je Aktie (vollständig verteilt).

Der bereinigte Bruttogewinn basiert auf dem Bruttogewinn nach GAAP, wobei die auf die Umsatzkosten entfallenden aktienbasierten Vergütungen und die damit verbundenen Arbeitgeberabgaben sowie die auf die Umsatzkosten entfallenden Abschreibungen und Amortisationen wieder hinzugerechnet werden.

Die bereinigte Bruttomarge wird berechnet als bereinigter Bruttogewinn geteilt durch den Nettoumsatz.

Der bereinigte Nettoverlust (vollständig ausgewiesen) basiert auf dem GAAP-Nettoverlust auf umgerechneter Basis, wobei der GAAP-Ertragsteueraufwand wieder hinzugerechnet wird. Er wird um aktienbasierte Vergütungen und damit verbundene Arbeitgeberabgaben, die Kosten für den Börsengang und die Umstellung auf die Berichterstattung als börsennotiertes Unternehmen, die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von als Verbindlichkeiten klassifizierten Optionsscheinen sowie Verluste aus der Veräußerung und Abschreibung von Vermögenswerten bereinigt; anschließend wird auf den sich daraus ergebenden bereinigten Verlust vor Steuern ein angenommener gesetzlicher Steuersatz angewendet. Für Verluste, für die eine vollständige Wertberichtigung vorgenommen wurde, wird kein Steuervorteil erfasst; dementsprechend ist in den dargestellten Perioden kein Steuervorteil ausgewiesen.

Das bereinigte EBITDA wird ausgehend vom bereinigten Nettoverlust, der vollständig verteilt wurde, ermittelt und schließt darüber hinaus Zinserträge (netto), Abschreibungen sowie Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte aus.

Der bereinigte Nettoverlust je Aktie (vollständig verteilt) berechnet sich aus dem bereinigten Nettoverlust (vollständig verteilt), geteilt durch die bereinigte Anzahl der Aktien (vollständig verteilt), sowohl unverwässert als auch verwässert, bestehend aus dem gewichteten Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien der Klasse A und der Stammanteile von Quantinuum Holdings.

Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass diese Maßnahmen den Anlegern zusätzliche Informationen liefern, die für die Beurteilung der operativen Leistung des Unternehmens und der Entwicklungen über verschiedene Zeiträume hinweg von Nutzen sind. Die Ergebnisse von Quantinuum enthalten erhebliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen, die nicht die Kosten für den Geschäftsbetrieb in diesem Zeitraum widerspiegeln; dabei handelt es sich im Wesentlichen um aktienbasierte Vergütungen, die bei Abschluss der Umstrukturierung erfasst wurden, sowie um die Neubewertung von als Verbindlichkeiten klassifizierten Optionsscheinen. Beide werden eher durch buchhalterische Auslöser und externe Faktoren als durch die operative Geschäftstätigkeit bestimmt. Da es sich bei Quantinuum um ein Unternehmen in einer frühen kommerziellen Phase handelt, werden die Ergebnisse von Periode zu Periode zudem durch den Zeitpunkt einzelner Verträge beeinflusst. Kennzahlen, die die zugrunde liegende operative Leistung von nicht zahlungswirksamen Posten und Übergangsposten abgrenzen, helfen Anlegern dabei, Trends über verschiedene Zeiträume hinweg zu beurteilen.

Aufgrund der „Up-C"-Struktur von Quantinuum spiegelt der nach GAAP ausgewiesene, auf Quantinuum Inc. entfallende Nettoverlust lediglich den Anteil der Klasse-A-Aktien an den wirtschaftlichen Ergebnissen wider. Die Darstellung der bereinigten Ergebnisse auf umgerechneter, vollständig ausgeschütteter Basis vermittelt ein umfassendes Bild der wirtschaftlichen Gesamtleistung des Unternehmens; auf dieser Grundlage bewertet die Geschäftsführung die Unternehmensleistung und leitet das Unternehmen. Die Unternehmensleitung nutzt diese Kennzahlen für die interne Planung und Prognose, zur Bewertung der operativen Leistung sowie zur Erstellung von Budgets.

Diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen dienen der Ergänzung und wurden nicht gemäß den GAAP erstellt. Sie sind nicht dazu bestimmt, isoliert betrachtet oder als Ersatz für die am ehesten vergleichbaren Finanzinformationen herangezogen zu werden, die gemäß den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) erstellt wurden. Die Non-GAAP-Kennzahlen von Quantinuum können von gleichnamigen Kennzahlen anderer Unternehmen abweichen und sind daher möglicherweise nicht vergleichbar. Anleger sollten die Überleitungsrechnungen prüfen und sich bei der Beurteilung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens nicht auf eine einzelne Finanzkennzahl verlassen.

Jede Nicht-GAAP-Finanzkennzahl wird in den Tabellen am Ende dieser Pressemitteilung mit der am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahl abgeglichen.

Informationen zu Quantinuum

Quantinuum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das eine Full-Stack-Plattform anbietet, die darauf ausgelegt ist, Quantencomputing in realen Umgebungen einsetzbar zu machen. Das Unternehmen hat mehrere Generationen von Quantensystemen auf Basis von gefangenen Ionen kommerziell eingeführt, die auf der bewährten QCCD-Architektur aufbauen. Diese wurden mit neuartigen Designs und Funktionen umgesetzt, um die branchenweit höchsten Genauigkeitsniveaus auf der Grundlage der durchschnittlichen 2-Qubit-Gattertreue zu erreichen.[1] Quantinuum unterhält aktive Kooperationen mit Marktführern aus den Bereichen Pharmazie, Materialwissenschaften, Finanzdienstleistungen sowie aus dem staatlichen und industriellen Sektor und arbeitet zudem weltweit mit akademischen und Forschungseinrichtungen zusammen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 800 Mitarbeiter, darunter führende Wissenschaftler und Forscher. Mehr als 70 % des Technologieteams haben einen Doktortitel oder einen Master-Abschluss. Quantinuum hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, und verfügt über weitere Standorte in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Japan, Katar und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantinuum.com.

Verfügbarkeit von Informationen auf der Website von Quantinuum

Anleger und andere Interessierte sollten beachten, dass Quantinuum wesentliche Informationen regelmäßig über SEC-Unterlagen, Pressemitteilungen, öffentliche Telefonkonferenzen, Webcasts und die Investor-Relations-Website von Quantinuum an Anleger und den Markt bekannt gibt. Zwar sind nicht alle Informationen, die das Unternehmen auf der Investor-Relations-Website von Quantinuum veröffentlicht, wesentlicher Natur, doch könnten einige Informationen als wesentlich angesehen werden. Dementsprechend empfiehlt das Unternehmen Anlegern, den Medien und anderen an Quantinuum Interessierten, die auf ir.quantinuum.com veröffentlichten Informationen zu prüfen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Einschätzungen und Erwartungen der Geschäftsführung von Quantinuum und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen zu unseren Einschätzungen, Erwartungen und Aussichten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Informationen über mögliche oder angenommene zukünftige Geschäftsergebnisse, einschließlich unserer Prognosen und Beschreibungen unserer Geschäftspläne und Strategien. Diese Aussagen enthalten häufig Begriffe wie „voraussehen", „erwarten", „Prognose", „andeuten", „planen", „glauben", „beabsichtigen", „schätzen", „Ziel", „prognostizieren", „sollte", „könnte", „würde", „mag", „wird", „Vorhersage", „Ausblick", „potenziell", „setzt fort", „strebt an", „vorhersagen" oder die Verneinungen dieser Begriffe sowie andere ähnliche Ausdrücke.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, unsere Quantencomputer-Hardware- und -Softwareprodukte zu entwickeln, zu vermarkten und eine Marktakzeptanz dafür zu erreichen; das Entwicklungstempo der Quantencomputerbranche und der Zeitpunkt, zu dem sich der kommerzielle Quantenvorteil einstellt; unsere Fähigkeit, Kunden für unsere Quantencomputersysteme und unsere „Quantum Computing as a Service"-Angebote zu gewinnen und zu binden; das Risiko der technologischen Veralterung oder des Aufkommens konkurrierender Ansätze im Bereich der Quantencomputer, einschließlich supraleitender, photonischer oder anderer Verfahren; unsere Abhängigkeit von wichtigen Lieferanten und Herstellern spezialisierter Komponenten, einschließlich derjenigen, die für unsere Ionenfalle-Quantensysteme erforderlich sind; unsere Fähigkeit, die Produktion unserer Quantencomputer und der damit verbundenen Systeme zu skalieren; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum und unsere firmeneigene Technologie zu schützen; die erheblichen Forschungs- und Entwicklungskosten, die mit der Entwicklung von Quantencomputing-Fähigkeiten der nächsten Generation verbunden sind; unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Wissenschaftler, Ingenieure und anderes Personal auf einem wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt zu gewinnen und zu binden; Änderungen bei staatlichen Fördermitteln, Exportkontrollen oder Vorschriften, die Quantentechnologien betreffen; Unsicherheiten hinsichtlich des Zeitpunkts und des Umfangs kommerzieller Anwendungen; Cybersicherheitsrisiken und der Schutz sensibler Kundendaten; sowie makroökonomische Bedingungen, geopolitische Instabilität und deren potenzielle Auswirkungen auf unser Geschäft und unseren Betrieb. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken könnten, finden Sie in den Risikofaktoren des Unternehmens, die in dessen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen erläutert werden, wobei diese Risikofaktoren von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Sie sollten alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen vor dem Hintergrund dieser Risiken und Ungewissheiten bewerten. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, zu überarbeiten oder zurückzuziehen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben ist.

[1] Stand: 31. Dezember 2025.

Anhang













Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft) (in Tausend Dollar, außer Angaben zu Aktien und pro Aktie)





Aufgrund von Rundungen können sich die Beträge möglicherweise nicht addieren. Dreimonatszeitraum zum 30. Juni Sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 2025 2026 2025 Umsatz – netto 7,998 2,108 13,235 21,193 Kosten und Aufwendungen:

Umsatzkosten 10,312 1,205 11,424 2,670 Abschreibungsaufwand 4,185 2,839 8,370 5,678 Forschungs- und Entwicklungskosten – netto 367,292 39,667 421,951 75,440 Vertriebs- und Marketingkosten 29,328 3,413 43,064 6,802 Allgemeine und Verwaltungskosten 151,907 6,071 160,603 11,569 Gesamtkosten und -aufwendungen 563,024 53,195 645,412 102,159 Verlust aus dem operativen Geschäft (555,026) (51,087) (632,177) (80,966) Zinserträge – netto (4,719) (999) (9,483) (2,343) Verlust aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts von Optionsscheinsverbindlichkeiten 47,615 6,400 111,815 7,800 Sonstige (Erträge)/Aufwendungen – netto (1,971) 429 (2,013) 800 Verlust vor Steuern (595,951) (56,917) (732,496) (87,223) Steueraufwand 569 — 617 183 Nettoverlust (596,520) (56,917) (733,113) (87,406) Abzüglich: Quantinuum (Cayman) zurechenbarer Nettoverlust vor den Transaktionen (110,087) n. z. (246,680) n. z. Abzüglich: Den Minderheitsanteilen zurechenbarer Nettoverlust (421,015) n. z. (421,015) n. z. Quantinuum Inc. zurechenbarer Nettoverlust (65,418) n. z. (65,418) n. z. Nettoverlust je Aktie, der den Inhabern von Stammaktien der Klasse A zuzurechnen ist – unverwässert und verwässert¹ (1.93) n. z. (1.93) n. z. Gewichteter Durchschnitt der Aktien, der zur Berechnung des den Inhabern von Stammaktien der Klasse A zurechenbaren Nettoverlusts je Aktie herangezogen wurde – unverwässert und verwässert¹ 33,914,995 n. z. 33,914,995 n. z.













(1) Bezieht sich auf den Nettoverlust je Stammaktie der Klasse A und die gewichtete durchschnittliche Anzahl der Stammaktien der Klasse A für den Zeitraum vom 5. Juni 2026 bis zum 30. Juni 2026, d.h. den Zeitraum, der mit Inkrafttreten der Transaktionen im Sinne von Anmerkung 1 – Beschreibung der Organisationsstruktur – beginnt und diesem folgt. Weitere Einzelheiten finden Sie in Anmerkung 14 – Nettogewinn je Aktie.







Verkürzte Konzernbilanzen (ungeprüft) (in Tausend Dollar) Aufgrund von Rundungen können sich die Beträge möglicherweise nicht addieren. 30. Juni 2026 31. Dezember 2025 Vermögenswerte Umlaufvermögen: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 2,106,686 762,642 Debitoren 3,348 5,068 Forderungen gegenüber nahestehenden Personen 532 604 Nettoinvestitionen in Leasing, aktuell 5,773 5,773 Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 32,357 27,754 Summe Umlaufvermögen 2,148,696 801,841 Sachanlagen – netto 150,611 120,965 Nutzungsrechte 30,911 10,000 Goodwill 769,631 784,822 Sonstige immaterielle Vermögenswerte – netto 105,105 114,282 Nettoinvestitionen in Leasingverträge, langfristig 7,216 10,102 Vorauszahlungen an verbundene Unternehmen, langfristig 14,136 — Sonstige Vermögenswerte – netto 3,665 3,613 Summe Aktiva 3,229,971 1,845,625 Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten 29,393 10,620 Aufgrund von Beziehungen zu nahestehenden Personen 52 1,273 Abgegrenzte Verbindlichkeiten 109,286 44,358 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 138,731 56,251 Haftung aus der Garantieerklärung — 38,400 Zu zahlende Lizenzgebühren, langfristiger Anteil 55,345 55,345 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen, langfristig 29,860 7,143 Sonstige Verbindlichkeiten 681 893 Vorläufiges Eigenkapital Wandelbare, rückkaufbare Vorzugsaktien der Serie A mit einem Nennwert von 0,0001 US-Dollar pro Aktie; 31.983.034 genehmigte Aktien zum 31. Dezember 2025; 23.119.001 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien zum 31. Dezember 2025; Liquidationsvorrang in Höhe von 423.540 US-Dollar zum 31. Dezember 2025 — 288,129 Wandelbare, rückkaufbare Vorzugsaktien der Serie A-1 mit einem Nennwert von 0,0001 US-Dollar pro Aktie; 28.016.966 genehmigte, ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien zum 31. Dezember 2025; Liquidationsvorrang in Höhe von 479.930.628 US-Dollar zum 31. Dezember 2025 — 400,978 Wandelbare, rückkaufbare Vorzugsaktien der Serie B, Nennwert 0,0001 US-Dollar pro Aktie; 31.753.266 genehmigte Aktien zum 31. Dezember 2025; 31.336.698 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien zum 31. Dezember 2025; Liquidationsvorzug in Höhe von 878.367.645 $ zum 31. Dezember 2025 — 824,834 Eigenkapital / Eigenkapital von Quantinuum (Cayman) Quantinuum (Cayman) Aktienkapital — 173,652 Vorzugsaktien mit einem Nennwert von 0,0001 US-Dollar pro Aktie; 20.000.000 genehmigte Aktien (Stand: 30. Juni 2026); zum 30. Juni 2026 waren keine Aktien ausgegeben und im Umlauf. — — Stammaktien der Klasse A, Nennwert 0,0001 US-Dollar pro Aktie; 2.000.000.000 genehmigte Aktien zum 30. Juni 2026; 36.134.196 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien zum 30. Juni 2026 3 — Stammaktien der Klasse B, Nennwert 0,0001 US-Dollar pro Aktie; 2.000.000.000 genehmigte Aktien zum 30. Juni 2026; 226.771.877 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien zum 30. Juni 2026 23 — Zusätzliches eingezahltes Kapital 480,105 — Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis (Verlust) (1,631) — Kumulierte Verluste (65,418) — Gesamtkapital, das Quantinuum Inc. / Quantinuum (Cayman) zuzurechnen ist 413,082 173,652 Nicht-beherrschende Anteile 2,592,272 — Eigenkapital insgesamt 3,005,354 173,652 Verbindlichkeiten und Eigenkapital insgesamt 3,229,971 1,845,625

Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft) (in Tausend Dollar) Aufgrund von Rundungen können sich die Beträge möglicherweise nicht addieren. Sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 2025 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit: Nettoverlust (733,113) (87,406) Anpassungen zur Überleitung zum Netto-Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit Abschreibung und Amortisation 18,460 14,851 Nicht zahlungswirksamer Leasingaufwand 230 1,395 Umsatz aus Leasingverträgen mit Verkaufsoption — (16,526) Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 447,454 — Verlust aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts von Optionsscheinsverbindlichkeiten 111,815 7,800 (Gewinn)/Verlust aus der Veräußerung und Wertminderung von Vermögenswerten (10) 901 Zinsaufwand 4 4 Wechselkursgewinne/-verluste – netto 62 (15) Zugang zu Quantencomputer-Hardware 4,648 2,991 Veränderungen bei den betrieblichen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten Debitoren 1,690 1,843 Forderungen gegenüber nahestehenden Personen 38 229 Sonstige kurzfristige Vermögenswerte (11,082) 565 Nettoinvestitionen in Leasingverträge 2,886 2,886 Vorauszahlungen an verbundene Unternehmen, langfristig (14,136) — Sonstige Vermögenswerte – netto 472 1,516 Verbindlichkeiten 15,463 4,387 Aufgrund von Beziehungen zu nahestehenden Personen (710) (534) Abgegrenzte Verbindlichkeiten 26,943 (746) Sonstige Verbindlichkeiten (199) 79 Netto-Mittelabfluss aus der betrieblichen Tätigkeit (129,085) (65,780) Cashflow aus Investitionstätigkeit: Investitionsausgaben (39,177) (37,721) Netto-Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (39,177) (37,721) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit: Erlöse aus der Ausgabe von Stammaktien 1,628,774 — Kosten für die Ausgabe von Stammaktien (23,534) — Auf Aktienvergütungen gezahlte Quellensteuern (91,984) — Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 1,513,256 — Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (951) 23 Nettozunahme (Nettoabnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1,344,044 (103,478) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang des Zeitraums 762,642 172,343 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums 2,106,686 68,865 Nicht zahlungswirksame Investitions- und Finanzierungstätigkeiten: Unbezahlte Anschaffungen von Sachanlagen 9,227 8,348 Nicht abgeführte Quellensteuern auf aktienbasierte Vergütungen 38,692 — Unbezahlte Emissionskosten 5,672 — Wert der durch die bargeldlose Ausübung von Optionsscheinen ausgegebenen Aktien 150,215 —

Überleitung vom GAAP-Bruttogewinn zum bereinigten Bruttogewinn (ungeprüft) (in Tausend Dollar, außer bei Prozentangaben) Aufgrund von Rundungen können sich die Beträge möglicherweise nicht addieren. Dreimonatszeitraum zum 30. Juni

Sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 2025 2026 2025 Umsatzerlöse, netto 7,998 2,108 13,235 21,193 Umsatzkosten 10,312 1,205 11,424 2,670 Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte, Anteil an den Umsatzkosten¹ 2,839 2,839 5,679 5,679 Bruttogewinn nach GAAP (5,153) (1,936) (3,868) 12,844 GAAP-Bruttomarge (64,4 %) (91,8 %) (29,2 %) 60,6 % Hinzurechnung: Aktienbasierte Vergütungen und damit verbundene Arbeitgeberabgaben² 6,573 — 6,573 — Hinzurechnung: Abschreibungen³ 3,515 3,249 7,039 6,579 Bereinigter Bruttogewinn 4,935 1,312 9,744 19,423 Bereinigte Bruttomarge 61,7 % 62,3 % 73,6 % 91,6 %

























(1) In unserer verkürzten Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung werden die Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte als eigene Zeile ausgewiesen, und es wird keine Zwischensumme für den Bruttogewinn angegeben. Der in dieser Tabelle ausgewiesene Betrag entspricht dem Teil dieser Zeile, der den Umsatzkosten zuzurechnen ist und entsprechend den Vermögenswerten, auf die er sich bezieht, zugeordnet wurde. Die Umsatzkosten werden in der ausgewiesenen Höhe dargestellt. Der verbleibende Anteil wird im Bereich Forschung und Entwicklung ausgewiesen.

(2) Bezieht sich auf Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen sowie die damit verbundenen Arbeitgeberabgaben bei der Unverfallbarkeit von Eigenkapitalanteilen, die jeweils den Umsatzkosten zuzurechnen sind. Die Arbeitgeber-Lohnsteuern beliefen sich für die drei und sechs Monate, die am 30. Juni 2026 endeten, auf 242 bzw. 242 und lagen in den entsprechenden Vorjahreszeiträumen bei 0. Diese Beträge sind Teil der Anpassung für aktienbasierte Vergütungen und damit verbundene Arbeitgebersteuern, die in der Überleitung des GAAP-Nettoverlusts ausgewiesen ist.

(3) Bezieht sich auf die Abschreibungen auf Sachanlagen und die Amortisation erworbener immaterieller Vermögenswerte, die den Umsatzkosten zuzurechnen sind.

Überleitung des GAAP-Nettoverlusts zum bereinigten Nettoverlust, zum bereinigten EBITDA und zum bereinigten Ergebnis je Aktie (ungeprüft) (in Tausend Dollar, außer bei Angaben zu Aktien und Beträgen pro Aktie) Aufgrund von Rundungen können sich die Beträge möglicherweise nicht addieren. Dreimonatszeitraum zum 30. Juni Sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 2025 2026 2025 Zähler Quantinuum Inc. zurechenbarer Nettoverlust (65,418) n. z. (65,418) n. z. Abzüglich: Quantinuum (Cayman) zurechenbarer Nettoverlust vor den Transaktionen (110,087) n. z. (246,680) n. z. Abzüglich: Den Minderheitsanteilen zurechenbarer Nettoverlust (421,015) n. z. (421,015) n. z. GAAP-Nettoverlust, umgerechnet¹ (596,520) (56,917) (733,113) (87,406) Hinzurechnung: Ertragsteueraufwand 569 — 617 183 Aktienbasierte Vergütungen und damit verbundene Arbeitgeberabgaben² 464,587 — 464,587 — Bereitschaft für den Börsengang, rechtliche und sonstige Transaktionskosten³ 10,620 — 19,801 — Anpassung des beizulegenden Zeitwerts von Optionsscheinen⁴ 47,615 6,400 111,815 7,800 Verlust aus der Veräußerung und Wertminderung von Vermögenswerten 24 594 (10) 901 Bereinigter Verlust vor Steuern, vollständig verteilt (73,105) (49,923) (136,303) (78,522) Steuer zum angenommenen gesetzlichen Steuersatz⁵ 0 0 0 0 Bereinigter Nettoverlust, vollständig ausgeschüttet (73,105) (49,923) (136,303) (78,522) Zinserträge, netto (4,719) (999) (9,483) (2,343) Abschreibungen und Sonstiges⁶ 5,329 4,630 10,090 9,173 Abschreibung auf erworbene immaterielle Vermögenswerte⁷ 4,185 2,839 8,370 5,678 Bereinigtes EBITDA (68,310) (43,453) (127,326) (66,014) Nenner⁸ Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien der Klasse A, unverwässert und verwässert 33,914,995 n. z. 33,914,995 n. z. Hinzurechnung: Stammaktien der Quantinuum Holdings 227,582,892 n. z. 227,582,892 n. z. Bereinigte Aktien, vollständig ausgeschüttet, unverwässert und verwässert 261,497,887 n. z. 261,497,887 n. z. Pro Aktie⁸ GAAP-Nettoverlust je Stammaktie der Klasse A, unverwässert und verwässert (1.93) n. z. (1.93) n. z. Bereinigter Nettoverlust je Aktie, vollständig verteilt, unverwässert und verwässert (0.28) n.m. (0.52) n.m.

(1) Die umgerechnete Basis umfasst die wirtschaftlichen Anteile, die durch Stammaktien der Klasse A und Stammanteile von Quantinuum Holdings repräsentiert werden, so als ob alle Stammanteile gegen Stammaktien der Klasse A getauscht worden wären. Sie wird herangezogen, da die Stammaktien der Klasse A nur einen Minderheitsanteil an den wirtschaftlichen Anteilen an Quantinuum Holdings darstellen.

(2) Bezieht sich auf nicht zahlungswirksame Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen, einschließlich der im Zusammenhang mit der Umstrukturierung erfassten Aufwendungen sowie der damit verbundenen Arbeitgeber-Lohnsteuern bei der Unverfallbarkeit der Aktien. Die Lohnsteuern des Arbeitgebers beliefen sich für die drei bzw. sechs Monate, die am 30. Juni 2026 endeten, auf 17.127 US-Dollar bzw. 17.127 US-Dollar und betrugen in den entsprechenden Vorjahreszeiträumen null. Der Posten „Aktienbasierte Vergütung" stimmt mit der Position „Aufwand für aktienbasierte Vergütung" in der verkürzten Konzern-Kapitalflussrechnung überein.

(3) Bezieht sich auf die Kosten des Börsengangs, Transaktionskosten sowie die Umstellung auf die Berichterstattung als börsennotiertes Unternehmen. Bei diesen Kosten handelt es sich um Honorare für Beratungs-, Rechts-, Buchhaltungs-, Bewertungs- und sonstige fachliche oder beratende Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Börsengang angefallen sind. Der Umfang dieser Kosten wird anhand ihres Anlasses bestimmt, und sie sind zeitlich begrenzt. Darin nicht enthalten sind die laufenden Kosten für den Betrieb als börsennotiertes Unternehmen.

(4) Bezieht sich auf die nicht zahlungswirksame Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von als Verbindlichkeiten klassifizierten Optionsscheinen, die eher auf Bewertungsgrundlagen und bilanzielle Neubewertungen als auf operative Aktivitäten zurückzuführen ist.

(5) Bezieht sich auf den Steuereffekt des bereinigten Vorsteuerverlusts unter Verwendung des in der Tabelle angegebenen angenommenen gesetzlichen Steuersatzes.

(6) Bezieht sich auf die gesamten Abschreibungen gemäß unserer verkürzten Konzern-Kapitalflussrechnung, abzüglich der Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte, die im Folgenden gesondert ausgewiesen sind. Beinhaltet die Abschreibungen auf aktivierte Software.

(7) Entspricht den gesamten Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte für den Berichtszeitraum und stimmt mit dem Posten „Abschreibungsaufwand" in der verkürzten Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung überein.

(8) Der Nenner setzt sich aus Stammaktien der Klasse A und allen Stammanteilen von Quantinuum Holdings zusammen. Stammaktien der Klasse B sind nicht wirtschaftlich, sind ausschließlich mit Stimmrechten verbunden und werden beim Umtausch der entsprechenden Stammanteile entwertet.

(9) Der GAAP-Nettoverlust je Stammaktie der Klasse A bezieht sich lediglich auf den Zeitraum ab dem 5. Juni 2026 im Anschluss an die Transaktionen, während sich der bereinigte Nettoverlust je Aktie – vollständig verteilt – auf den gesamten dargestellten Zeitraum bezieht. Die beiden Kennzahlen werden daher nicht auf der Grundlage desselben Zeitraums berechnet. Für die Zeiträume vor der Umstrukturierung werden keine Beträge pro Aktie ausgewiesen, da die Berechnung keine für die Adressaten aussagekräftigen Werte ergeben würde.

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