EQS-NVR: Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Ströer SE & Co. KGaA / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
13.08.2026 / 09:30 CET/CEST
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
|Ströer SE & Co. KGaA
Ströer Allee 1
50999 Köln
Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|X
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
|05.06.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|55.161.050
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ströer SE & Co. KGaA
|Ströer Allee 1
|50999 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.stroeer.com
|LEI Code:
|529900MBF3N1ATE55378
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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