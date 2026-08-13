EQS-PVR: ATOSS Software SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: ATOSS Software SE
ATOSS Software SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
13.08.2026 / 10:09 CET/CEST
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Mitteilung gemäß § 43 Abs.1 WpHG (wesentliche Beteiligung)
Frau Valerie Obereder hat uns am 10. August 2026 gemäß § 34 Abs. 2 WpHG mitgeteilt, dass der ihr aufgrund einer Poolvereinbarung der Familie Obereder („Pool“) zugerechnete Stimmenanteil an der ATOSS Software SE am 10. August 2026 die Schwelle von 10% überschritten hat und der sich durch Zurechnung ergebende Stimmrechtsanteil 25,08% (das entspricht 3.989.210 Stimmrechten) beträgt.
Vor diesem Hintergrund teilte uns Frau Valerie Obereder gemäß § 43 Abs.1 WpHG Folgendes mit:1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele:
- Der Pool und ich persönlich verfolgen mit diesem Erwerb weder strategische Ziele noch die Erzielung von Handelsgewinnen im Hinblick auf die ATOSS Software SE.
- Es besteht keine Absicht seitens des Pools oder mir persönlich, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der ATOSS Software SE durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.
- Dem Poolmitglied AOB Portfolio One GmbH & Co. KG steht ein satzungsmäßiges Entsendungsrecht in den Aufsichtsrat zu, darüber hinaus strebt weder der Pool noch ich persönlich eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der ATOSS Software SE an. Der mittelbare Alleingesellschafter der AOB Portfolio One GmbH & Co. KG, Andreas F.J. Obereder, ist Vorstandsvorsitzender der ATOSS Software SE. Er wird planmäßig zum Jahreswechsel 2026/2027 in den Aufsichtsrat wechseln.
- Der Pool und ich persönlich streben keine Änderung der Kapitalstruktur der ATOSS Software SE, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik an.
Da ich derzeit persönlich keine Aktien halte, habe ich keine Mittel für den Erwerb bzw. die Teilnahme am Pool aufgewendet.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ATOSS Software SE
|Rosenheimer Str. 141 h
|81671 München
|Deutschland
|Internet:
|www.atoss.com
|LEI Code:
|529900Q9G9280ADNOA39
|Ende der Mitteilung
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