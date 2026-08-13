Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1534 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1534 (Mittwoch: 1,1545) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8670 (0,8661) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85490 (0,85358) britische Pfund, 183,77 (183,67) japanische Yen und 0,9373 (0,9366) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Devisen: Eurokurs auf Tagestiefgestern, 18:58 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Aktien-Bewertung
Billige Chip-Aktien? Wieso das KGV täuschtheute, 14:29 Uhr · onvista
Trading-Impuls
VW-Aktie bietet erneut eine Tradingchancegestern, 13:30 Uhr · onvista
Investoren-Veteran
Auf diese Software-Aktien setzt Hendrik Lebers Fondsgestern, 07:02 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen