"Extremistische Ideen haben geschadet" - Religionsführer in Nigeria schließen Friedenspakt

Lagos, 13. ⁠Aug (Reuters) - In Nigeria haben mehr als 50 muslimische und christliche Führer ein Friedensabkommen unterzeichnet, das in dem von Anschlägen geprägten Land ein besseres Zusammenleben fördern soll. Eine neue Organisation soll sich für die Verständigung zwischen den Glaubensgemeinschaften einsetzen. Geschlossen wurde der Pakt ‌am Mittwoch am Rande einer Konferenz, die von der Nichtregierungsorganisation Islamische Weltliga mit Sitz in Saudi-Arabien organisiert wurde. Deren Generalsekretär Mohammad al-Issa erklärte, es gebe auf ⁠beiden Seiten ⁠die Bereitschaft, ein neues Kapitel aufzuschlagen. "Wir leugnen nicht, dass extremistische Ideen allen geschadet haben", sagte er. Der Vorsitzende der christlichen Vereinigung im Norden Nigerias, John Praise Daniel, äußerte die Hoffnung, das Abkommen werde die spaltende Rhetorik von Geistlichen eindämmen.

Das afrikanische Land mit seinen mehr als 200 Millionen Einwohnern ist etwa zu gleichen ‌Teilen in einen vorwiegend muslimischen Norden und einen größtenteils ‌christlichen Süden gespalten. Khalid Abubakar, Generalsekretär der muslimischen Organisation Jama'atu Nasri Islam, betonte jedoch, der Pakt fordere niemanden auf, seine Religion aufzugeben. Er ziele vielmehr auf eine harmonische ⁠Zusammenarbeit ab.

Die Bemühungen um ein besseres Verhältnis der Religionen stehen auch vor dem Hintergrund ‌internationaler Spannungen. Im November 2025 hatte US-Präsident ⁠Donald Trump mit militärischen Schritten gegen Nigeria wegen der angeblichen Verfolgung von Christen durch "islamische Terroristen" gedroht. Zwar verüben islamistische Gruppierungen wie Boko Haram und der Islamische Staat in Westafrika (ISWAP) seit mehr als 15 Jahren Anschläge im ‌Nordosten Nigerias, denen Tausende Menschen zum ⁠Opfer fielen. Analysten und Menschenrechtsgruppen zufolge sind ⁠die meisten Opfer aber Muslime, wenngleich auch Christen starben.

Die nigerianische Regierung betonte bei der Zeremonie ihren Willen zur Einheit. Sie wurde durch den stellvertretenden Senatspräsidenten Barau Jibrin vertreten. Das Abkommen erfolgt im Vorfeld der Präsidentschaftswahl im Januar 2027, bei der die Religion wohl erneut eine wichtige Rolle spielen wird. Die Regierungspartei All Progressives Congress von Präsident Bola Tinubu tritt dabei nochmals mit zwei muslimischen Kandidaten an. Dies bricht mit der traditionellen Praxis in Nigeria, die Präsidentschaftskandidaten ⁠paritätisch mit Vertretern der beiden großen Glaubensgemeinschaften zu besetzen.

(Bericht von Camillus Eboh, geschrieben von Philipp Krach. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)