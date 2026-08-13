Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.08.2026

onvista · Uhr
Thema: WasserstoffErneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 13. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AdyenBericht 2. Quartal 2026
Applied MaterialsBericht 3. Quartal 2026
Deutsche Pfandbriefbank (pbb)Bericht 2. Quartal 2026
EvotecBericht 2. Quartal 2026
Friedrich VorwerkBericht 2. Quartal 2026
LenovoBericht 1. Quartal 2027
MutaresBericht 2. Quartal 2026
OndasBericht 2. Quartal 2026
PNE AGBericht 2. Quartal 2026
RWEBericht 2. Quartal 2026
Sixt VzBericht 2. Quartal 2026
SMA SolarBericht 2. Quartal 2026
ThyssenkruppBericht 3. Quartal 2026
ValnevaBericht 2. Quartal 2026
VincorionBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
RWE
Thyssenkrupp
Evotec
Applied Materials
Deutsche Pfandbriefbank (pbb)
SMA Solar
Lenovo
Valneva
PNE AG
Mutares
Ondas
Sixt Vz
Vincorion
Friedrich Vorwerk
Adyen

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