Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.08.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 13. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
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