Freenet dank Übernahme mit Umsatzsprung - Gewinn sinkt

Frankfurt, 12. ⁠Aug (Reuters) - Die Übernahme von Mobilezone Deutschland verhilft Freenet zu einem Wachstumsschub. Ein unvorteilhafter Vertrag mit einem Netzbetreiber drückte den Gewinn dagegen erneut. Das bereinigte operative Ergebnis schrumpfte im ersten Halbjahr um ‌5,9 Prozent auf 242,2 Millionen Euro, teilte der Mobilfunk- und TV-Anbieter am Mittwoch mit. Dieser Effekt sei im Ausblick vollständig ⁠berücksichtigt ⁠und beeinträchtige die langfristige Ertragskraft des eigentlichen Mobilfunkgeschäfts nicht. Firmenchef Robin Harries hatte im Februar betont, er treibe die Neuverhandlung der Konditionen "mit Volldampf" voran.

Der Umsatz legte im Berichtszeitraum um 25 Prozent auf 1,513 Milliarden Euro zu, hieß es am ‌Mittwoch weiter. Ein wichtiger Wachstumstreiber war dabei ‌die Sparte Waipu.tv. Ihr Betriebsergebnis sei um fast 40 Prozent auf 18,5 Millionen Euro gestiegen. Die Freenet-Tochter profitiert vom Wegfall des Nebenkostenprivilegs ⁠in Deutschland. Dadurch können Mieter selbst entscheiden, ob sie Fernsehen ‌über das Kabelnetz oder anderweitig ⁠empfangen wollen.

Auf dieser Basis bekräftigte Freenet das Gesamtjahresziel eines operativen Konzerngewinns von 500 bis 530 Millionen Euro. Investoren sollen für die Jahre 2026 bis 2028 jeweils eine ‌Mindestdividende von zwei Euro je ⁠Aktie erhalten. Bei Anlegern kam ⁠diese Aussicht gut an. Freenet-Titel gewannen auf der Handelsplattform Tradegate drei Prozent.

Zu einem möglichen Börsengang von Waipu.tv äußerte sich Freenet nicht. Das Unternehmen hatte im April mitgeteilt, dies gemeinsam mit dem Waipu.tv-Minderheitsaktionär Exaring als eine von mehreren strategischen Optionen zu prüfen. Der Schwerpunkt liege jedoch weiterhin auf dem Ausbau des TV-Angebots über das Internet.

(Bericht von Hakan Ersen. ⁠Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)