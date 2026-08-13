Grüne fordern Hitzegipfel im Kanzleramt

Berlin, 13. ⁠Aug (Reuters) - Die Grünen werfen der Bundesregierung angesichts der Hitzewelle Untätigkeit vor und fordern die Einberufung eines Hitzegipfels im Kanzleramt. Deutschland habe bei diesem Thema ein Zuständigkeitsproblem, es fehle ein Hitzeschutz ‌aus einem Guss, sagte die Grünen-Politikerin Julia Schneider am Donnerstag in Berlin. Bis zum 2. August habe es nach ⁠Berechnungen des ⁠Robert Koch-Instituts (RKI) in diesem Jahr 12.500 Hitzetote gegeben. Die entscheidende Frage sei nicht, ob gehandelt werden müsse, sondern wer dafür verantwortlich sei. "Wir brauchen mehr Klimaschutz und ein Deutschland, das auch unter veränderten klimatischen Bedingungen funktioniert", forderte Schneider.

Schneider warf ‌Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor, er habe ‌sich noch nicht geäußert und wolle lediglich die Entwicklung beobachten. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) lasse die wirtschaftlichen Schäden unerwähnt, obwohl die beiden ⁠heißen Wochen im Juni die deutsche Wirtschaft 6,3 Milliarden Euro ‌gekostet hätten. Diese Zahl geht ⁠auf Prognos-Berechnungen für das "Handelsblatt" zurück. Der Regierung warf Schneider vor, sie erkenne den Schaden nicht an: "Aber nur ein Staat, der die Risiken kennt, kann vorsorgen, und die ‌nächste Hitzewelle darf Deutschland ⁠nicht unvorbereitet treffen."

Die Grünen unterstützen ⁠Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) in der Forderung, Klimaanpassung und Naturschutz als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz zu verankern. Schneider will dafür im zweiten Halbjahr einen Vorschlag machen, erhält vom Koalitionspartner Union bislang aber keine Unterstützung. Zudem wäre für eine Grundgesetzänderung eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag erforderlich, für die Union und SPD Stimmen aus anderen Fraktionen bräuchten.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert ⁠von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)