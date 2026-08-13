Hapag-Lloyd spürt hohe Kosten für Krisenmanagement in Nahost - Asien-Exporte stark

Berlin, 13. ⁠Aug (Reuters) - Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd bekommt die Folgen der Schifffahrtskrise im Nahen Osten finanziell zu spüren. Allein im zweiten Quartal beliefen sich die Kosten infolge der schwierigen Sicherheitslage rund um den Persischen Golf und das Rote Meer auf rund 600 Millionen Dollar, wie der ‌Konzern am Donnerstag mitteilte. Die Belastung wurde demnach aber gedämpft durch deutlich höhere Transportmengen und Spotraten. Dahinter stehen laut dem Hamburger Unternehmen starke Exporte aus Asien ⁠und eine ⁠verbesserte Nachfrage in den USA. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sechs Millionen auf 150 Millionen Euro.

"Das zweite Quartal war besser als das erste und getrieben durch deutlich höhere Spotraten und eine robuste Nachfrage", erklärte Konzernchef Rolf Habben Jansen. "Im zweiten Halbjahr 2026 werden wir auf das Wachstum in der ‌Linienschifffahrt und im Terminalbereich fokussiert bleiben und zugleich ‌an strikter Kostendisziplin festhalten, um unsere finanzielle Leistungsfähigkeit weiter zu verbessern."

Der Umsatz stieg im zweiten Vierteljahr um 8,4 Prozent auf etwas über fünf Milliarden Euro. Die Frachtrate lag demnach bei ⁠durchschnittlich 1475 Dollar je Standardcontainer (TEU) nach 1354 Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Transportmenge erhöhte sich ‌um 3,5 Prozent auf fast 3,5 Millionen TEU.

Bereits ⁠vor einem Monat hatte die Reederei dank der starken Nachfrage und gestiegener Frachtraten ihre Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Sie rechnet mit einem Ebit von 0,1 bis 1,0 Milliarden Euro nach zuvor minus 1,3 bis plus ‌0,4 Milliarden.

Hapag-Lloyd hat wie alle großen ⁠Containerreedereien mit einer prekären Sicherheitslage im Nahen ⁠Osten zu kämpfen. Zusammen mit dem dänischen Partner Maersk wagt sich die weltweit fünftgrößte Containerreederei zwar langsam wieder in das Rote Meer und den Suezkanal, die Straße von Hormus wird dagegen weiter gemieden. Viele Reedereien schicken ihre Schiffe schon seit geraumer Zeit auf lange Umwege, was Kosten und CO2-Emissionen erhöht. Die Unsicherheit rund um die Seetransporte treibt aber auch immer wieder die sogenannten Spotraten für kurzfristige Buchungen nach oben, wovon die Reedereien profitieren.

Maersk, nach MSC international auf Platz zwei, ⁠legt am Donnerstag ebenfalls Zahlen vor.

(Bericht von Elke Ahlswede, redigiert von Myria Mildenberger.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)