INDEX-MONITOR: OHB ersetzt Klöckner im SDax

dpa-AFX · Uhr
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ZUG (dpa-AFX) - Der Raumfahrtkonzern OHB ist in den SDax aufgestiegen. Er ersetzt dort den Stahlhändler Klöckner & Co , wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx mitteilte. Nach der Übernahme durch Worthington Steel ist Klöckner von der Börse genommen worden. Das US-Unternehmen hatte Mitte Juli ein Delisting-Angebot zu elf Euro je Aktie vorgelegt. Die Annahmefrist läuft bis zum 12. August. Das Delisting werde voraussichtlich unmittelbar mit Ablauf der Annahmefrist wirksam, hatte es geheißen./he

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OHB
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SDAX
Klöckner & Co
Worthington Steel

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