IRW-News: American Pacific Mining Corp.: American Pacific Mining informiert über die aktuellen Fortschritte des Phase-I-Bohrprogramms auf dem Kupfer-Gold-Projekt Madison in Montana

IRW-PRESS: American Pacific Mining Corp.: American Pacific Mining informiert über die aktuellen Fortschritte des Phase-I-Bohrprogramms auf dem Kupfer-Gold-Projekt Madison in Montana

Vancouver, British Columbia / 13. August 2026 / IRW-Press / American Pacific Mining Corp. (CSE: USGD | OTCQX: USGDF | FWB: 1QC | WKN: A422L8) (American Pacific oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zum 15.000 Meter umfassenden Bohrprogramm des Unternehmens auf seinem Kupfer-Gold-Projekt Madison (Madison oder das Projekt) unweit von Silver Star (Montana) bereitzustellen.

Bislang wurden insgesamt 2.048 Meter niedergebracht, wovon 1.620 Meter auf Kernbohrlöcher entfallen, die auf den Porphyr abzielen. Bisher wurden 428 Meter an Bohrungen mit Umkehrspülung (Reverse Circulation, RC) niedergebracht, die sich auf die Skarnausprägungen und hochgradigen Erzgangzonen in Oberflächennähe konzentrieren. Die ersten Analyseergebnisse werden voraussichtlich in den kommenden Wochen veröffentlicht, woraufhin die Ergebnisse weiterer 5.000 Meter an Bohrungen im Rahmen des Phase-I-Bohrprogramms gemeldet werden sollen.

Wir freuen uns über die Fortschritte des Phase-I-Bohrprogramms bei Madison und das bislang durchteufte Gestein stimmt uns zuversichtlich, so Eric Saderholm, Managing Director of Exploration. Im Rahmen des Phase-I-Programms erproben wir den Großteil unserer regionalen Ziele, die distal zu den bekannten Minen in unerprobten Gebieten liegen. In Phase II werden sich die Bohrungen auf Gebiete konzentrieren, die im Zuge dieses ersten Bohrprogramms 2026 günstige Ergebnisse geliefert haben.

Das Phase-II-Bohrprogramm bei Madison wird nach der Bewertung der Ergebnisse der Phase-I-Bohrungen aufgenommen und wird voraussichtlich bis zu 7.500 Meter an zusätzlichen Bohrungen umfassen, die im Herbst 2026 beginnen sollen.

Erklärung der qualifizierten Person

Die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung wurden von Eric Saderholm, P.Geo., Managing Director of Exploration des Unternehmens und der designierten qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über American Pacific Mining Corp.

American Pacific Mining ist ein auf Edel- und Basismetalle ausgerichtetes Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Chancen im Westen der Vereinigten Staaten gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das ehemals produzierende Kupfer-Gold-Projekt Madison in Montana, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. American Pacific wurde im Zusammenhang mit der Transaktion zum Erwerb von Madison 2021 und 2022 als Finalist für die Auszeichnung Deal of the Year bei den S&P Global Platts Metals Awards nominiert, einem jährlichen Programm, das beispielhafte Leistungen in 16 Kategorien anerkennt. Durch eine Transaktion mit Vizsla Copper im Jahr 2025 hat sich American Pacific eine bedeutende Aktienbeteiligung mit zusätzlichem meilensteinabhängigen Wertsteigerungspotenzial an dem im fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer-Zink-VMS-Projekt Palmer in Alaska gesichert. American Pacific hält infolge der Ausgliederung des Projekts Tuscarora District in Nevada auch eine bedeutende Aktienbeteiligung an ICG Silver & Gold. Das Projektportfolio umfasst mehrere weitere hochgradige Edelmetallprojekte, die in wichtigen Bergbaurevieren in Nevada angesiedelt sind. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Aktionären durch Partnerschaften, Ausgliederungen und die aktive Exploration eine Beteiligung an Entdeckungs- und Explorationspotenzial in seinem gesamten Portfolio zu bieten.

American Pacific wurde nach den Gesetzen von British Columbia gegründet und der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in der Suite 910 - 510 Burrard Street, Vancouver, BC, V6C 3A8.

Im Namen des Board of Directors von American Pacific Mining Corp:

Warwick Smith, CEO & Direktor

Firmenzentrale: Suite 910 - 510 Burrard Street

Vancouver, BC, V6C 3A8 Kanada

Ansprechpartner für Investor Relations:

Kristina Pillon, High Tide Consulting Corp.

604.908.1695 / Kristina@americanpacific.ca

Ansprechpartner für Medien:

Adam Bello, Primoris Group Inc.

416.489.0092 / media@primorisgroup.com

Die vollständige Offenlegung entnehmen Sie bitte unserem NI 43-101-konformen technischen Bericht für das Projekt Madison unter www.americanpacificmining.com.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten insbesondere, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen, die sich auf die geplante Explorationskampagne 2026 des Unternehmens beziehen.

Alle Aussagen oder Informationen, die Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Vorhersagen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder darauf Bezug nehmen (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie erwartet, geht davon aus, glaubt, plant, schätzt, beabsichtigt, strebt an, Ziele, Prognosen, Zielsetzungen, potenziell oder Abwandlungen davon bzw. die Verneinung dieser Begriffe sowie ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können als zukunftsgerichtete Informationen gelten. Die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten oder sich andere Ereignisse ergeben, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen. Aus den oben genannten Gründen sollten Anleger kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen.

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