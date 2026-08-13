IRW-News: Amex Gold Mining Inc. : Amex Gold Mining reicht Projektanmeldung für die Goldmine Perron ein

IRW-PRESS: Amex Gold Mining Inc. : Amex Gold Mining reicht Projektanmeldung für die Goldmine Perron ein

MONTREAL, QUEBEC / 13. August 2026 / IRW-Press / Amex Gold Mining Inc. (TSX-V: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) (Amex oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/amex-exploration-inc/ - gibt bekannt, dass es die Projektmitteilung für die geplante Perron-Goldmine offiziell beim Ministère de lEnvironnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) in Québec eingereicht hat.

Die Einreichung der Projektmitteilung stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg des Perron-Goldprojekts zur kommerziellen Produktion dar. Sie leitet offiziell das Umweltprüfungsverfahren der Provinz Québec für die geplante Mine ein und spiegelt die konsequente Umsetzung der Entwicklungsstrategie des Unternehmens wider. Die Projektmitteilung bietet den Behörden einen umfassenden Überblick über den geplanten Bergbaubetrieb, einschließlich des Untertagebaus, der oberirdischen Infrastruktur, der Umweltbedingungen und der Gesamtkonzeption des Projekts.

Die Einreichung der Projektmitteilung ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Weg zur Erschließung eines der führenden hochgradigen Goldprojekte Kanadas, sagte Victor Cantore, Präsident und Chief Executive Officer von Amex Gold Mining. Eine verantwortungsvolle Minenentwicklung beginnt lange vor dem Bau. Unser Team hat erhebliche Anstrengungen in Umweltstudien, technische Planungen und die Einbindung der lokalen Bevölkerung investiert, und wir freuen uns darauf, weiterhin eng mit den indigenen Gemeinschaften, lokalen Interessengruppen und den Behörden zusammenzuarbeiten, während wir Perron durch die nächsten Entwicklungsphasen führen.

Nach Prüfung der Projektmitteilung wird die MELCCFP eine Richtlinie herausgeben, in der die Informationen festgelegt werden, die in die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) aufzunehmen sind. Das Unternehmen hat bereits mit der Vorbereitung der UVP begonnen und führt dazu derzeit Umwelt-Baseline-Studien, ingenieurtechnische Arbeiten, technische Bewertungen sowie Maßnahmen zur Einbindung der Interessengruppen durch.

Das geplante Bergwerk basiert auf der positiven Machbarkeitsstudie, die Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde, und sieht einen hochgradigen Untertagebau mit Aufbereitung des Erzes in einer bestehenden regionalen Aufbereitungsanlage vor. Diese Entwicklungsstrategie zielt darauf ab, den außergewöhnlich hohen Gehalt von Perron zu nutzen und gleichzeitig den anfänglichen Kapitalbedarf zu senken sowie den Weg zur kommerziellen Produktion zu beschleunigen.

Zu den wichtigsten Ergebnissen der Machbarkeitsstudie zählen:

· Nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven der Phase 1 von 1.989 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 12,1 g/t

· Geringe geschätzte Anfangsinvestitionskosten von 193,9 Mio. $. Während der Vorproduktionsphase werden Einnahmen in Höhe von 68,1 Mio. $ erzielt, die einen Teil des Kapitalbedarfs ausgleichen könnten

· Durchschnittliche jährliche Goldproduktion von 147.000 Unzen Gold (Au) bei Gesamtkosten (AISC) von 910 US-Dollar/Unze Au

· Barwert vor Steuern von 1.976 Mio. $ und Barwert nach Steuern von 1.127 Mio. $

· IRR vor Steuern von 160,4 % und IRR nach Steuern von 114,6 %

· Kumulierter, nicht diskontierter Netto-Free-Cashflow vor Steuern von 2.492 Mio. $ und kumulierter, nicht diskontierter Netto-Free-Cashflow nach Steuern von 1.436 Mio. $

· Amortisationszeit vor Steuern von 0,4 Jahren und Amortisationszeit nach Steuern von 0,5 Jahren

Hinweis: Die Perron-Machbarkeitsstudie berücksichtigt die aktuelle Mineralressourcenschätzung (2025 MRE - veröffentlicht am 21. Mai 2025). Die vorherige Studie geht von einem Goldpreis von 3.500 US-Dollar/Unze und einem Wechselkurs von 1,38 CA$/US$ aus.

Parallel zum Umweltprüfungsverfahren treibt Amex den Aufbau seines vollständig genehmigten 40.000-Tonnen-Großprobenprogramms weiter voran. Die Großprobe wird wertvolle geologische, geotechnische, metallurgische und betriebliche Informationen liefern und gleichzeitig die zukünftige Erschließung und Optimierung des Bergwerks weiter unterstützen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Projektmitteilung nach Abschluss des administrativen Prüfungsverfahrens durch die MELCCFP veröffentlicht wird. Sobald das Dokument vom Ministerium veröffentlicht wurde, wird Amex es ebenfalls auf seiner Website im Bereich Perron-Projekt zur Verfügung stellen, um Aktionären, lokalen Gemeinden und anderen Interessengruppen einen bequemen Zugang zu den Unterlagen zu ermöglichen.

Über Amex

Amex Gold Mining Inc. hat in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Perron-Goldprojekt bedeutende hochgradige Goldfunde sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfidzonen (VMS) entdeckt. Das Projekt befindet sich im Gebiet Valcanton im Norden von Québec, etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda.

Das Perron-Projekt in Quebec umfasst 183 zusammenhängende Schürfrechte mit einer Gesamtfläche von 65,72 km². Das Projekt beherbergt mehrere Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung, VMS-Mineralisierung sowie hybrider goldreicher VMS-Mineralisierung. Zusammen mit dem angrenzenden und zusammenhängenden Projekt Perron West sowie den Projekten Abbotsford und Hepburn (einschließlich weiterer durch Absteckung erworbener Claims) in Ontario erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über eine Fläche von 570,94 km² im Distriktmaßstab. Dieses weitläufige Grundstück liegt in einem geologisch vielversprechenden Gebiet, das sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.

Das Projekt profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar, liegt nur 30 Minuten von einem Flughafen und etwa 6,5 km von der Stadt Normétal entfernt. Die unmittelbare Nähe zu mehreren Verarbeitungsanlagen großer Goldproduzenten stellt ebenfalls einen strategischen Vorteil dar.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Aaron Stone, P.Geo (OGQ - 2170, PGO - 3708), Vice President Exploration des Unternehmens, geprüft und genehmigt, der als qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 fungiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Victor Cantore

Präsident und Chief Executive Officer

Amex Gold Mining Inc.: +1-514-866-8209

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die die Auswirkungen des Vorstehenden auf die Wirtschaftlichkeit des Perron-Goldprojekts beschreiben, sowie die Ergebnisse der von Amex Gold Mining Inc. (Amex oder das Unternehmen) am 13. April 2026 (die Machbarkeitsstudie oder FS) (soweit diese Ergebnisse im Text dieser Pressemitteilung kommentiert werden), einschließlich CAPEX, OPEX, NPV und IRR, den geschätzten Wert des Perron-Goldprojekts, Betriebsentwicklungsszenarien für das Perron-Goldprojekt, kommerzielle und technische Parameter, die attraktive Wirtschaftlichkeit des Perron-Goldprojekts, LOM-Pläne, die beabsichtigte Vermarktungsstrategie des Unternehmens, Markttrends, zukünftige Goldpreise, die Auswirkungen des Perron-Goldprojekts auf die lokalen Gemeinden, einschließlich der Schaffung von Arbeitsplätzen, die prognostizierte jährliche Produktion der Betriebe des Unternehmens, die Zeitpläne und Kosten im Zusammenhang mit den verschiedenen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Initiativen, Meilensteinen und deren erwarteten Ergebnissen, die erwartete finanzielle und operative Leistung des Unternehmens, die Art der Beziehungen zu Interessengruppen wie der lokalen Gemeinschaft, einschließlich der Abitibiwinni First Nation, Mineralressourcenschätzungen (einschließlich der bei der Erstellung der Mineralressourcenschätzungen verwendeten Annahmen und Schätzungen), die allgemeinen Geschäfts- und Betriebsaussichten des Unternehmens, das künftige Wachstum und die Geschäftsaussichten des Unternehmens sowie jene Aussagen, die an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden und im Wesentlichen die Aussichten und Ziele des Unternehmens beschreiben, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen . Diese Schätzungen und Annahmen können sich als unrichtig erweisen.

Darüber hinaus basieren diese zukunftsgerichteten Aussagen auf verschiedenen zugrunde liegenden Faktoren und Annahmen, darunter die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Stakeholdern, die Fähigkeit, sicher und effektiv zu arbeiten, die rechtzeitige Lieferung und Installation der für die Produktion erforderlichen Ausrüstung zu den veranschlagten Preisen, die angenommenen Verkaufspreise für Gold, die Genauigkeit etwaiger Mineralressourcenschätzungen, zukünftige Wechselkurse und Zinssätze, politische und regulatorische Stabilität, Rohstoffpreise und Produktionskosten, der Erhalt von Genehmigungen durch Behörden, Aufsichtsbehörden und Dritte, Lizenzen und Genehmigungen zu günstigen Bedingungen, anhaltende Stabilität auf dem Arbeitsmarkt, Stabilität auf den Finanz- und Kapitalmärkten, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und kritischen Liefergütern, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien, verschiedene steuerliche Annahmen, Schätzungen zu Investitions- (CAPEX) und Betriebskosten (OPEX), den Status der Genehmigungen für das Perron-Goldprojekt, alle wirtschaftlichen und betrieblichen Prognosen im Zusammenhang mit dem Projekt, die lokale Infrastruktur, die Geschäftsaussichten und -chancen des Unternehmens sowie Schätzungen zur betrieblichen Leistung der Ausrüstung und stellen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, zählen unter anderem Verzögerungen bei den geplanten Lieferterminen von Anlagen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine strategischen Initiativen erfolgreich umzusetzen, und die Frage, ob diese strategischen Initiativen die erwarteten Vorteile bringen werden, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln oder von Finanzierungen zu günstigen Konditionen für das Unternehmen, die Abhängigkeit von Rohstoffpreisen, die Auswirkungen der Inflation auf die Kosten, die Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen, die operative Leistung der Vermögenswerte und Geschäftsbereiche des Unternehmens, Wettbewerbsfaktoren in der Goldbergbau- und -produktionsbranche, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die sich auf die Geschäftsbereiche des Unternehmens auswirken, Risiken hinsichtlich der politischen und gesellschaftlichen Akzeptanz, Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften, Währungs- und Wechselkursrisiken, technologische Entwicklungen und allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie Risiken in Bezug auf Erträge, Investitionsausgaben, Cashflow und Kapitalstruktur sowie allgemeine Geschäftsrisiken.

Eine weitere Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten findet sich im jährlichen Lagebericht des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts mit der Überschrift Risikofaktoren, der unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Unvorhersehbare oder unbekannte Faktoren, die in diesem Warnhinweis nicht erörtert werden, könnten ebenfalls wesentliche nachteilige Auswirkungen auf zukunftsgerichtete Aussagen haben.

Viele dieser Unsicherheiten und Eventualitäten können sich direkt oder indirekt auswirken und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen dem Zweck, Informationen über die Erwartungen und Pläne der Unternehmensleitung in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder wesentliche Abweichungen zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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