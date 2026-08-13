IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: PORR baut mit an Münchens zweiter S-Bahn-Stammstrecke

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: PORR baut mit an Münchens zweiter S-Bahn-Stammstrecke

Für eines der größten Infrastrukturprojekte Deutschlands ist eine wichtige Hürde genommen: Die DB InfraGO AG hat am 30. Juni 2026 die Bauoption für einen zentralen Tunnelabschnitt der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München abgerufen, wodurch der Baukonzern PORR offiziell in die Bauphase eintritt. Die PORR übernimmt dabei Spezialtiefbau-, Ingenieur- und Straßenbauarbeiten für einen Tunnelabschnitt im Osten der Strecke, deren Auftragsanteil für das Unternehmen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich liegt.

Was die zweite Stammstrecke für München bedeutet

Die zweite S-Bahn-Stammstrecke ist ein ungefähr elf Kilometer langes Bauvorhaben, das weitgehend parallel zur bestehenden Stammstrecke zwischen den Haltepunkten Laim im Westen und Leuchtenbergring im Osten verläuft. Kernstück ist ein etwa sieben Kilometer langer Tunnel in rund 40 Metern Tiefe, in dem drei neue unterirdische Stationen entstehen: Hauptbahnhof, Marienhof und Ostbahnhof.

Laut der Landeshauptstadt München soll das Projekt die Störanfälligkeit des bestehenden S-Bahn-Netzes verringern, die Pünktlichkeit verbessern und zusätzliche Kapazität für dichtere Taktzeiten schaffen. Die Stadt begründet den Bau auch damit, dass die zweite Stammstrecke im Vergleich zu Alternativen wie einem S-Bahn-Südring deutlich mehr Fahrgäste vom Auto auf die Schiene verlagern würde. Nachdem die Planfeststellung für die Strecke zwischen Laim und Leuchtenbergring rechtskräftig ist, schreiten die Bauarbeiten nun voran. Die ersten Tunnelvortriebe sollen nach aktueller Planung Ende 2026 beginnen. Die Inbetriebnahme der Strecke ist derzeit für den Zeitraum zwischen 2035 und 2037 vorgesehen. Bauherrin ist die DB InfraGO AG. Finanziert wird das Projekt im Wesentlichen durch den Bund und den Freistaat Bayern, wobei sich auch die Landeshauptstadt München an den Kosten beteiligt.

PORR-Auftrag: Diese Bauleistungen übernimmt der Konzern

Die PORR ist an der Vergabeeinheit 734 der zweiten S-Bahn-Stammstrecke München beteiligt, die den östlichen Tunnelabschnitt zwischen dem Ostbahnhof und der Querung Berg-am-Laim-Straße einschließlich des Rettungsschachts 9 umfasst. Zum Leistungsumfang zählen insbesondere Spezialtiefbau, Ingenieurbau und Grundwasserbau. Zentrale Bauwerke sind der rund 65 Meter lange Rettungsschacht 9, der während der Bauphase als Startschacht für den Tunnelvortrieb und später als Rettungsweg dienen soll, sowie das rund 55 Meter lange Querungsbauwerk an der Berg-am-Laim-Straße in Deckelbauweise. Ergänzend übernimmt die PORR Leistungen zur Baugrubenherstellung und zum Grundwassermanagement.

Umgesetzt wird das Baulos durch PORR-Teams aus dem Ingenieurbau und Spezialtiefbau in Deutschland sowie durch das österreichische Grundwasserhaltungs-Team. Die Vergabe erfolgte nach dem Partnerschaftsmodell Schiene der Deutschen Bahn. Nach einer gemeinsamen Entwicklungs- und Planungsphase erhielt die PORR 2025 den Zuschlag für die entsprechenden Vergabepakete. Mit dem Abruf der Bauoption durch DB InfraGO Ende Juni 2026 beginnt nun die eigentliche Bauphase.

Bedeutung des Projekts für die PORR

Für die PORR fügt sich der Auftrag in die positive Entwicklung des deutschen Infrastrukturgeschäfts ein. Im Segment DE lag der Auftragsbestand zum Ende des ersten Quartals 2026 bei rund 1,955 Milliarden Euro. Gleichzeitig erhöhte sich der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahresquartal um 35,7 Prozent auf 418 Millionen Euro.

Auf Konzernebene verfügt die PORR ebenfalls über eine solide Ausgangslage. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen eine Produktionsleistung von 6,818 Milliarden Euro (+1,0 Prozent) und ein Betriebsergebnis (EBIT) von 196,7 Millionen Euro (+24,2 Prozent). Der Gesamtauftragsbestand belief sich zum Jahresende auf 9,539 Milliarden Euro und kletterte bis Ende März auf 10,004 Milliarden Euro. Damit liegt er weiterhin deutlich über dem Umfang einer Jahresleistung. Die Halbjahreszahlen werden am 27. August veröffentlicht.

Die Beteiligung an der zweiten S-Bahn-Strecke sichert der PORR nicht nur zusätzliche Bauleistung über mehrere Jahre. Sie schafft zugleich eine wichtige Referenz für technisch anspruchsvolle Bahn- und Infrastrukturprojekte im dicht bebauten städtischen Raum. Der Auftrag stärkt somit die Position des Konzerns im Bereich komplexer Infrastrukturvorhaben. Der Fertigstellungstermin für das PORR-Baulos wurde bislang nicht separat veröffentlicht und dürfte sich am Gesamtzeitplan der zweiten Stammstrecke orientieren, deren Inbetriebnahme aktuell zwischen 2035 und 2037 vorgesehen ist.

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PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Quellen:

https://www.deutschebahn.com/de/presse/presse-regional/pr-muenchen-de/aktuell/presseinformationen/Gruenes-Licht-im-Osten-der-2-Stammstrecke-Hauptbaumassnahmen-starten--13287398

https://stadt.muenchen.de/infos/zweite-sbahn-stammstrecke.html?lang=en

https://www.porr-group.com/presse/mitteilungen/detail/gruenes-licht-fuer-die-zweite-s-bahn-stammstrecke-in-muenchen-1

https://www.porr-group.com/fileadmin/s_porr-group/IR/Konzernberichte/2026/PORR_GB_NHB_2025_de_sec_1774473896.pdf

https://www.porr-group.com/fileadmin/s_porr-group/IR/Konzernberichte/2026/Trading_Statement_Q1_final.pdf

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