IRW-News: Hi-View Resources Inc.: Hi-View Resources kündigt eine nicht vermittelte Flow-Through-Finanzierung an

IRW-PRESS: Hi-View Resources Inc.: Hi-View Resources kündigt eine nicht vermittelte Flow-Through-Finanzierung an

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, British Columbia, 13. AUGUST 2026 / IRW-Press / Hi-View Resources Inc. (Hi-View oder das Unternehmen) (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) freut sich, die Durchführung einer nicht über einen Broker vermittelten Privatplatzierung von Premium-Flow-Through-Einheiten (die Premium-FT-Einheiten), bestehend aus mindestens 3.750.000 Premium-FT-Einheiten zu einem Preis von 0,40 $ je Premium-FT-Einheit (der Angebotspreis), mit einem Bruttoerlös von 1.500.000 $ (das Premium-FT-Angebot), bekannt zu geben.

Jede Premium-FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jede eine Stammaktie) und einem halben übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (jeder vollständige Warrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens, die keine Flow-Through-Aktie ist (jeweils eine Warrant-Aktie und zusammen mit den Stammaktien und Warrants die Wertpapiere), zu einem Preis von 0,42 $ je Warrant-Aktie zu erwerben. Jede Stammaktie und jeder halbe Warrant qualifizieren sich als Flow-Through-Aktie im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des kanadischen Income Tax Act.

Der Bruttoerlös aus dem Premium-FT-Angebot wird zur Finanzierung förderfähiger kanadischer Explorationsausgaben verwendet, die als Flow-Through-Ausgaben für den Abbau kritischer Minerale im Sinne des Income Tax Act (Kanada) sowie als BC Flow-Through-Bergbauausgaben im Sinne des Income Tax Act (British Columbia) eingestuft werden (zusammen die qualifizierenden Ausgaben) und im Zusammenhang mit den Projekten des Unternehmens in British Columbia anfallen. Das Unternehmen wird mit Wirkung spätestens zum 31. Dezember 2026 auf qualifizierende Ausgaben in einer Höhe von mindestens dem Gesamtbetrag der durch die Ausgabe der Premium-FT-Einheiten erzielten Bruttoerlöse verzichten und diese Ausgaben bis zum 31. Dezember 2027 tätigen.

Das Premium-FT-Angebot wird voraussichtlich am oder um den 3. September 2026 abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen.

Alle ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder gemäß den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an Personen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaats registriert sind oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor. Die Begriffe Vereinigte Staaten und US-Person haben die in der gemäß dem US-Wertpapiergesetz erlassenen Regulation S festgelegte Bedeutung. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Bundesstaat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc., ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen an der Canadian Securities Exchange, treibt die Erschließung eines Portfolios an Gold-, Silber- und Kupferprojekten in der Region Toodoggone im nördlichen British Columbia voran. Die zu 100 % unternehmenseigenen und optionierten Projekte des Unternehmens decken über 27.910 Hektar ab und beinhalten das Vorzeigeprojekt Golden Stranger, die Claims Lawyers und das Projekt Borealis - alle als Zielgebiete mit hoher Priorität eingestuft. Zu den weiteren Konzessionsgebieten, für die das Unternehmen über eine Option verfügt, gehören Saunders, Black Pearl, Oxide Summit, Nub, Ursus, Garnet und Harmon Peak. Weitere 1.300 Hektar hat das Unternehmen derzeit als Mineralclaims beantragt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hi-View oder in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors

R. Nick Horsley

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hi-View Resources Inc.

R. Nick Horsley - CEO

E-Mail: info@hiviewresources.com

Telefon: (604) 343-4337

Website: www.hiviewgold.com

Suite 700 - 838 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia, V6C 0A6

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte erwartet, plant, sieht voraus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf das Premium-FT-Angebot und die erwartete Verwendung der daraus erzielten Erlöse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

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