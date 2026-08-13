IRW-News: Montana Aerospace AG: starkes H1 2026 als fokussiertes Pure-Play-Aerospace-Unternehmen

IRW-PRESS: Montana Aerospace AG: starkes H1 2026 als fokussiertes Pure-Play-Aerospace-Unternehmen

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Reinach (IRW-Press/13.08.2026) -

AD-HOC-MITTEILUNG

Reinach (Aargau), 13. August 2026

[ Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR ]

Montana Aerospace erzielt starkes H1 2026 als fokussiertes Pure-Play-Aerospace-Unternehmen

Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten, veröffentlicht heute ihre Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026.

Die Finanzkennzahlen schließen das Energy-Segment aus, um eine vergleichbare Darstellung (like-for-like) zwischen H1 2026 und H1 2025 zu gewährleisten. Das im September 2025 veräußerte Energy-Segment wird als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen

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HIGHLIGHTS H1 2026

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Finanzkennzahlen: Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 11,7 % auf EUR 518,4 Mio., während das EBITDA um 12,2 % auf EUR 87,1 Mio. zunahm und damit das Umsatzwachstum übertraf. Dies reflektiert den anhaltenden operativen Hebel im Geschäftsmodell. Das EBIT erhöhte sich folglich auf EUR 40,1 Mio. nach EUR 32,8 Mio. im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf EUR 29,7 Mio. nach EUR -2,4 Mio. im ersten Halbjahr 2025, getragen durch die verbesserte operative Performance sowie ein verbessertes Finanzergebnis.

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Segmententwicklung Aerostructures: Das Segment Aerostructures setzte seine starke Wachstumsdynamik fort. Der Nettoumsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 12,9 %, während das bereinigte EBITDA um 16,1 % zunahm. Dies führte zu einer Margenverbesserung auf 18,3 %.

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Cash Flow & Bilanz: Der operative Cashflow belief sich auf EUR 26,4 Mio., während der Investitions-Cashflow EUR 40,9 Mio. betrug. Darin enthalten sind Mittelzuflüsse in Höhe von EUR 62,0 Mio. aus der Veräußerung des Energy-Segments, die im ersten Quartal 2026 vereinnahmt wurden. Die Nettoverschuldung reduzierte sich auf EUR 64,7 Mio. (0,4x LTM EBITDA).

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Update zur Unternehmensführung: Die operativen Aktivitäten der Gesellschaft werden weiterhin planmäßig fortgeführt. Der Verwaltungsrat arbeitet unverändert intensiv an der künftigen Zusammensetzung des Managementteams und erwartet, im dritten Quartal 2026 ein weiteres Update geben zu können.

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Guidance 2026 erneut bestätigt: Montana Aerospace erwartet weiterhin einen Nettoumsatz von über EUR 1,0 Mrd. sowie ein bereinigtes EBITDA von über EUR 185 Mio. Ziel ist eine Cash Conversion [ 2 ] von rund 50 %, die zusammen mit den Mittelzuflüssen aus der Veräußerung des Energy-Segments zu einer Net-Cash-Position zum Jahresende führen soll.

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Guidance 2027 erneut bestätigt: Montana Aerospace erwartet weiterhin einen Nettoumsatz von über EUR 1,1 Mrd. sowie ein bereinigtes EBITDA von über EUR 210 Mio. Ziel ist die Generierung eines Free Cash Flow im niedrigen dreistelligen Millionenbereich, entsprechend einer Cash Conversion2 von über 50 % des EBITDA.

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Kapitalallokation: Zwischen den Geschäftsjahren 2026 und 2027 plant Montana Aerospace Investitionen in Höhe von EUR 60-80 Mio. in wertsteigernde Wachstums- und Margenprojekte an den wesentlichen Produktionsstandorten, um der steigenden Nachfrage in den Bereichen Commercial Aerospace, Defence und Space gerecht zu werden. Parallel dazu prüft der Verwaltungsrat zusätzliche Maßnahmen der Kapitalallokation, einschließlich eines potenziellen Aktienrückkaufprogramms. Grundlage hierfür sind die deutlich gestärkte Bilanz sowie das verbesserte Cash-Generierungsprofil der Gesellschaft.

Fortgesetzte operative Dynamik untermauert unsere Position als führender Pure-Play-Aerospace-Zulieferer

Montana Aerospace erzielte im ersten Halbjahr 2026 erneut starke Finanzergebnisse. Diese Entwicklung reflektiert die anhaltend hohe Nachfrage in den Endmärkten Commercial Aerospace, Defence und Space sowie die konsequente operative Umsetzung. Nettoumsatz und Profitabilität konnten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiter gesteigert werden, getragen durch höhere Produktionsraten, zunehmende Skaleneffekte und ein diszipliniertes Kostenmanagement.

Mit der erfolgreichen Veräußerung des Energy-Segments hat Montana Aerospace die Transformation zu einem fokussierten Pure-Play-Aerospace-Unternehmen abgeschlossen und gleichzeitig die Bilanz deutlich gestärkt. Im ersten Halbjahr 2026 konnte die Gesellschaft die Verschuldung weiter reduzieren und einen Teil der Mittelzuflüsse aus der Transaktion vereinnahmen. Dadurch wurde die finanzielle Flexibilität für die Unterstützung des künftigen organischen Wachstums, selektiver M&A-Opportunitäten sowie potenzieller Maßnahmen zur Rückführung von Kapital an die Aktionäre weiter erhöht.

Gestützt durch einen Rekord-Auftragsbestand von über EUR 7 Mrd., den Ausbau bestehender Kundenprogramme sowie strukturelle Wachstumstreiber in der globalen Luft- und Raumfahrtindustrie sieht sich Montana Aerospace weiterhin hervorragend positioniert, profitables Wachstum, eine verbesserte Cash Conversion sowie nachhaltige Wertschaffung fortzusetzen. Vor diesem Hintergrund bestätigt die Gesellschaft ihre Guidance für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 erneut.

Ergebnisse H1 2026

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Montana Aerospace einen konsolidierten Nettoumsatz von EUR 518,4 Mio., was einem Anstieg von 11,7 % gegenüber EUR 464,0 Mio. im ersten Halbjahr 2025 entspricht. Das Umsatzwachstum wurde durch höhere Produktionsvolumina sowie fortgesetzte Marktanteilsgewinne im Segment Aerostructures getragen und reflektiert die starke Nachfrage der Kunden. Die Gesellschaft erwartet, dass sich diese positive Dynamik auch im zweiten Halbjahr 2026 fortsetzen wird.

Das EBITDA belief sich auf EUR 87,1 Mio., ein Anstieg um 12,2 % gegenüber EUR 77,6 Mio. im ersten Halbjahr 2025. Die EBITDA-Marge der Gruppe erhöhte sich damit auf 16,8 % nach 16,7 % im Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung wurde durch den höheren Nettoumsatz, verbesserte Skaleneffekte sowie die anhaltend starke operative Umsetzung getragen. Mit den weiter steigenden Produktionsraten in der Luft- und Raumfahrtindustrie erwartet die Gesellschaft eine weitere Margenverbesserung durch eine höhere Auslastung der Produktionsstandorte sowie der Fixkostenbasis. Das berichtete EBITDA entsprach im ersten Halbjahr 2026 dem bereinigten EBITDA.

Die Abschreibungen beliefen sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 47,0 Mio. nach EUR 44,8 Mio. im Vorjahreszeitraum. Es wurden keine Wertminderungen erfasst. Im Einklang mit der EBITDA-Entwicklung erhöhte sich das EBIT auf EUR 40,1 Mio. nach EUR 32,8 Mio. im ersten Halbjahr 2025. Die EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend auf 7,7 % nach 7,1 % im Vorjahreszeitraum.

Das Finanzergebnis belief sich auf EUR -5,5 Mio. nach EUR -39,2 Mio. im Vorjahreszeitraum. Diese Verbesserung ist im Wesentlichen auf günstigere nicht zahlungswirksame Währungseffekte sowie niedrigere Nettozinsaufwendungen zurückzuführen.

Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf EUR 29,7 Mio. nach EUR -2,4 Mio. im ersten Halbjahr 2025. Diese positive Entwicklung wurde durch die verbesserte operative Performance sowie das verbesserte Finanzergebnis getragen. Dies führte auch zu einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses je Aktie auf EUR 0,47 nach EUR -0,04 im Vorjahreszeitraum.

Entwicklung von Nettoumsatz und bereinigtem EBITDA nach Segmenten

EURm Aerostructures Alpine Metal Tech Energy

(discontinued operation)

H1 2025 H1 2026 H1 2025 H1 2026 H1 2025 H1 2026

Nettoumsatz 429.9 485.2 34.1 33.3 356.7 -

yoy growth +12.9% -2.3% n/a

Ber. EBITDA 76.4 88.7 2.6 1.1 23.9 -

yoy growth +16.1% -56.6% n/a

Aerostructures Segment

Der Nettoumsatz im Segment Aerostructures belief sich auf EUR 485,2 Mio., ein Anstieg von 12,9 % gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 429,9 Mio. Dieses Wachstum wurde durch die weitere Ausweitung bestehender Kundenbeziehungen, höhere Produktionsraten sowie zusätzliche Marktanteilsgewinne in den Bereichen Commercial Aerospace, Defence und Space getragen. Ergänzt wurde diese Entwicklung durch Neugeschäft mit führenden Luftfahrtunternehmen.

Als strategischer Partner führender OEMs profitiert Montana Aerospace weiterhin von den langfristigen strukturellen Wachstumstreibern der globalen Luftfahrtindustrie, insbesondere dem anhaltenden Wachstum des weltweiten Flugverkehrs sowie der fortgesetzten Erneuerung der Flugzeugflotten. Diese Entwicklungen führen branchenweit weiterhin zu Rekord-Auftragsbeständen und bilden eine solide Grundlage für weiteres Produktionswachstum. Gleichzeitig stärken sie die Position der Gesellschaft als verlässlicher Partner ihrer Kunden.

Das bereinigte EBITDA im Segment Aerostructures erhöhte sich von EUR 76,4 Mio. im ersten Halbjahr 2025 auf EUR 88,7 Mio. im ersten Halbjahr 2026 und stieg damit um 16,1 %. Das bereinigte EBITDA entwickelte sich stärker als der Nettoumsatz, was zu einer weiteren Margenverbesserung auf 18,3 % nach 17,8 % im Vorjahreszeitraum führte.

Alpine Metal Tech Segment

Der Nettoumsatz im Segment Alpine Metal Tech belief sich auf EUR 33,3 Mio. und lag damit um 2,3 % unter dem Vorjahreswert von EUR 34,1 Mio. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf den zeitlichen Verlauf von Projektabwicklungen und Auslieferungen zurückzuführen. Das bereinigte EBITDA belief sich auf EUR 1,1 Mio. nach EUR 2,6 Mio. im Vorjahreszeitraum.

Trade Working Capital

Das Trade Working Capital belief sich per Ende Juni 2026 auf EUR 343,2 Mio. nach EUR 294,7 Mio. zum 31. Dezember 2025. Der höhere Bestand an Trade Working Capital zum Ende des ersten Halbjahres 2026 ist im Wesentlichen auf eine geringere Nutzung von Factoring-Programmen sowie den gezielten Aufbau von Vorräten zur weiteren Stärkung der Resilienz der Lieferkette zurückzuführen.

Cash Flow[ 3 ]

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Montana Aerospace einen operativen Cashflow von EUR 26,4 Mio. nach EUR 38,5 Mio. im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die geringere Nutzung von Factoring-Programmen zurückzuführen.

Der Investitions-Cashflow belief sich auf EUR 40,9 Mio. nach EUR -37,5 Mio. im Vorjahreszeitraum. Dies reflektiert insbesondere Mittelzuflüsse in Höhe von EUR 62,0 Mio. aus der Veräußerung des Energy-Segments, die teilweise durch Investitionen im Berichtszeitraum ausgeglichen wurden. Insgesamt erwartet die Gesellschaft Mittelzuflüsse von rund EUR 150 Mio. aus der Veräußerung des Energy-Segments. Weitere Mittelzuflüsse werden im zweiten Halbjahr 2026 erwartet.

Nettoverschuldung

Die Nettoverschuldung belief sich per Ende Juni 2026 auf EUR 64,7 Mio., entsprechend dem 0,4-fachen des EBITDA der letzten zwölf Monate (31. Dezember 2025: 0,8x). Der Rückgang der Verschuldung wurde durch die anhaltende EBITDA-Steigerung der Gruppe sowie die vereinnahmten Mittelzuflüsse in Höhe von EUR 62,0 Mio. aus der Veräußerung des Energy-Segments getragen. Die Gruppe erwartet, bis Ende 2026 eine Net-Cash-Position zu erreichen. Grundlage hierfür sind die erwartete positive Free-Cash-Flow-Entwicklung sowie die verbleibenden Mittelzuflüsse aus der Veräußerung des Energy-Segments.

Update zur Unternehmensführung

Nach dem Rücktritt des CEO von Montana Aerospace werden die operativen Aktivitäten der Gesellschaft weiterhin planmäßig fortgeführt und durch eine breite sowie sehr erfahrene Führungsstruktur getragen. Die Verantwortlichkeiten werden derzeit über das Group Management Board, die divisionalen Managementteams sowie ein starkes erweitertes Führungsteam verteilt, bestehend aus anerkannten Führungskräften mit langjähriger Erfahrung in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Diese Struktur gewährleistet Stabilität, Resilienz und eine effektive Entscheidungsfindung innerhalb der Gruppe. Der Verwaltungsrat arbeitet unverändert intensiv an der künftigen Zusammensetzung des Managementteams und erwartet, im dritten Quartal 2026 ein weiteres Update geben zu können.

Starker Ausblick für 2026 und 2027

Gestützt durch die starke strukturelle Nachfrage in der globalen Luft- und Raumfahrtindustrie, einen Rekord-Auftragsbestand von über EUR 7 Mrd. sowie die anhaltend starke operative Umsetzung bleibt Montana Aerospace zuversichtlich, auch im weiteren Verlauf des Jahres 2026 sowie im Jahr 2027 nachhaltiges profitables Wachstum zu erzielen. Steigende Produktionsraten auf den wesentlichen Commercial-Aerospace-Programmen sowie die zunehmende Nachfrage aus den Bereichen Defence und Space schaffen weiterhin ein attraktives Marktumfeld für die langfristige Entwicklung der Gesellschaft.

Zur Unterstützung dieses weiteren Wachstums plant Montana Aerospace, in den Geschäftsjahren 2026 und 2027 zwischen EUR 60 Mio. und EUR 80 Mio. zu investieren, um Kapazitäten auszubauen und das Margenprofil an den wesentlichen Produktionsstandorten weiter zu verbessern. Mit der fortschreitenden Erhöhung der Kapazitätsauslastung werden diese Investitionen dazu beitragen, die wachsende Kundennachfrage in den Bereichen Commercial Aerospace, Defence und Space zu bedienen, die Wettbewerbsposition weiter zu stärken und langfristiges profitables Wachstum zu unterstützen.

Parallel dazu verfolgt die Gesellschaft weiterhin attraktive Akquisitionsmöglichkeiten zur weiteren Stärkung ihrer Marktposition. Der weiterhin fragmentierte Aerostructures-Markt bietet nach Einschätzung der Gesellschaft eine attraktive Pipeline an Konsolidierungsmöglichkeiten. Diese ermöglichen es, den Lieferumfang auf wichtigen Wachstumsplattformen auszubauen, die Fertigungskompetenzen weiter zu erweitern, insbesondere in nachgelagerten Bereichen der Wertschöpfungskette, sowie die internationale Produktionspräsenz selektiv durch die Nutzung der Best-Cost-Country-Strategie auszubauen.

Für die Prognosen 2026 und 2027 unterstellt die Gesellschaft einen EUR/USD-Wechselkurs in der Bandbreite von 1,18 bis 1,19 und damit über der aktuellen Spot-Rate. Die Absicherungsstrategie der Gesellschaft bleibt darauf ausgerichtet, die Visibilität der Ergebnisse zu erhöhen und eine stabile Cash-Generierung im Einklang mit diesen Planungsannahmen zu unterstützen.

Guidance 2026 erneut bestätigt

Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt die Gesellschaft ihre Guidance erneut und erwartet:

* Nettoumsatz von über EUR 1,0 Mrd.

* Bereinigtes EBITDA von über EUR 185 Mio. Dies entspricht einer EBITDA-Marge auf Gruppenebene von rund 18 % sowie einer Marge im Segment Aerostructures von rund 19 %.

Das klare Ziel der Gesellschaft ist es, weiterhin ein starkes Nettoergebnis sowie einen soliden Free Cash Flow zu erzielen, bei einer Cash Conversion von rund 50 % des EBITDA. Dies soll durch steigende Produktionsvolumina, die anhaltend starke operative Umsetzung sowie die Realisierung der Vorteile aus den antizyklischen Investitionen der vergangenen Jahre erreicht werden. In Kombination mit den verbleibenden Mittelzuflüssen aus der Veräußerung des Energy-Segments wird erwartet, dass die Gesellschaft bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 eine Net-Cash-Position erreicht.

Der Verwaltungsrat prüft zudem weiterhin weitere Maßnahmen der Kapitalallokation, einschließlich eines potenziellen Aktienrückkaufprogramms. Eine entsprechende Umsetzung würde im Rahmen der übergeordneten Kapitalallokationsstrategie erfolgen und unterliegt den erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Genehmigungen, mit dem klaren Ziel, nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.

Guidance 2027 erneut bestätigt

Für das Geschäftsjahr 2027 bestätigt die Gesellschaft ihre Guidance erneut und erwartet:

* Nettoumsatz von über EUR 1,1 Mrd.

* Bereinigtes EBITDA von über EUR 210 Mio. Dies entspricht einer EBITDA-Marge auf Gruppenebene von rund 19 %, wobei das Segment Aerostructures die Marke von 20 % überschreiten soll.

Die Gesellschaft beabsichtigt weiterhin, einen starken Free Cash Flow zu generieren. Gestützt durch das anhaltende Ergebniswachstum, die zunehmende Cash-Generierung sowie eine disziplinierte Kapitalallokation hat die Gesellschaft im Rahmen der Veröffentlichung ihrer Q1-2026-Ergebnisse das Free-Cash-Flow-Ziel für das Geschäftsjahr 2027 von zuvor einem hohen zweistelligen Millionenbetrag auf einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag angehoben, exklusive wachstumsbedingter Investitionen sowie M&A-Aktivitäten. Dies impliziert eine Cash Conversion von über 50 % des EBITDA.

Conference Call

Heute findet von 13:30 bis 14:30 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz statt. Teilnehmer können sich vorab registrieren und erhalten individuelle Einwahldaten für einen einfachen Zugang zur Konferenz: [ click here (

https://www.c-meeting.com/web3/meetingRegistration/LqzDJfoDa240UjGklTdg-Q/3DPMYAYURRJXFU) ]

Die Präsentation zum H1 2026 Earnings Call wird kurz vor Beginn der Telefonkonferenz im Investor-Relations-Bereich der Website veröffentlicht.

Der vollständige H1 2026 Bericht ist online verfügbar unter (click here) (

https://www.montana-aerospace.com/en/investors/)

Head of M&A und Investor RelationsMarc Vesely recte Riha

Telefon: +43 664 61 26 261

E-Mail: ir@montana-aerospace.com

Ansprechpartner für die Presse Jürgen Beilein

Telefon: +43 664 831 2 841

E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Über Montana Aerospace AGMontana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 6.600 hochqualifizierte Mitarbeiter an 16 Standorten auf drei Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

HaftungsausschlussDie hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Abwandlungen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

[ 1 ] Weitere Einzelheiten zu den aufgegebenen Geschäftsbereichen finden sich in Anhang 9 des H1 2026 Zwischenberichts auf Seite 27

[ 2 ] Cash Conversion (%) = (EBITDA Maintenance CAPEX Working Capital Net Interest Expense) / EBITDA

[ 3 ] Die Cashflow-Zahlen beinhalten die Ergebnisse des Energy-Segments für das erste Halbjahr 2025

(Ende)

Aussender: Montana Aerospace AG

Adresse: Alzbachstrasse 27, 5734 Reinach

Land: Schweiz

Ansprechpartner: Marc Vesely Recte Riha

Tel.: +41 62 5614460

E-Mail: m.vesely@montana-aerospace.com

Website: www.montana-aerospace.com

ISIN(s): CH1110425654 (Aktie)

Börsen: SIX Swiss Exchange

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